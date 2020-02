Liederkranz Kirchdorf plant Konzert zum 135-jährigen Bestehen

Der Liederkranz Kirchdorf hat bei seiner Generalversammlung Vorstandsmitglieder neu gewählt und auf das kommende Jahr geblickt. Zum 135-jährigen Bestehen ist ein Frühlingskonzert geplant. Der Chorleiter stellte bereits das Programm vor.

Bei der Generalversammlung des Liederkranzes Kirchdorf hat der gemischte Chor auf tolle Auftritte und gute Kameradschaft zurückgeblickt. In ihrem ersten Bericht als Schriftführerin zeigte Tatjana Beil-Weisgerber die Chorauftritte beim Frühjahrskonzert „50 Jahre Frauen an Bord“, Adventskonzert, Regionssingen in Tannheim, Volkstrauertag und dem Singen in der Seniorenresidenz.

Die Leiterin des Kinder- und Jugendchors Brigitte Mack berichtete von sieben Auftritten mit ihren 66 Kindern und Jugendlichen. Für die anspruchsvollen Chorbeiträge des CHORios bei den Konzerten und ihren großen Einsatz auch bei der Jugendbetreuung erhielt sie viel Zuspruch.

Zum guten Kassenstand und Kassenbericht von Helena Bast gab es eine lebhafte Diskussion. Es ging um die Frage, ob und wie viel Risiken der Verein, beziehungsweise der Vorstand bei der Geldanlage eingehen dürfe.

Chorleiter Roland Horst bedankte sich für das kooperative Miteinander bei den Proben und für die vielen Auftritte mit anspruchsvoller Literatur. Für das zum 135-jährigen Bestehen geplante Frühjahrskonzert stellte er viele Schlager und Ohrwürmer vor, zwei davon in englischer Sprache. Während das für die Frauen kein Problem zu sein schien, war die Bandbreite der Meinungen bei den Männern größer. Die Ansichten seien vom Festhalten am deutschen Kulturgut bis zur Öffnung für Neues „sehr harmonisch in einander übergegangen“, teilt der Verein.

Der Vorsitzende Gerhard Mack berichtete von der gelungenen Satzungsänderung (Mustersatzung und Datenschutz) und warb um Ideen und für den Arbeitseinsatz für die Austragung des Regionsingens am 26. September in Kirchdorf.

Bei den Wahlen wurden Amanda Riegger als stellvertretende Vorsitzende, Heidi Gogesch und Carmen Kolm-Bogner als Beisitzer wieder gewählt. Sichtlich erfreut dankte Mack denVorstandsmitgliedern, aber auch allen anderen Singenden für ihren großen Einsatz. Besonderes Lob und Anerkennung sprach er seiner Frau Brigitte für 25 Jahre Chorleitertätigkeit aus. Denn neben der Chorleitung macht sie die komplette Jugendbetreuung, plant und führt die Freizeitaktivitäten durch und schreibt die Kompositionen so um, dass sie auch für die Jugendlichen gut singbar sind. Auch beim Liederkranz, wo sie mitsingt und instrumental begleitet, organisiert sie viel für Chor und Chorleiter. Gerhard Mack ehrte neben Brigitte Mack außerdem Thomas Söll für 20 Jahre Singen sowie Horst Gogesch, Toni Schwarz und Inge Galler für zehn Jahre Singen.