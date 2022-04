Liederkranz Kirchdorf plant ein Konzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Generalversammlung für das Jahr 2021 konnte der Vorsitzende Gerhard Mack die Sängerin Josefine Gropper für ihre 20jährige treue Sängertätigkeit mit der bronzenen Ehrennadel des oberschwäbischen Chorverbands auszeichnen. Bei den Wahlen wurden die 2. Vorsitzende Amanda Riegger und die Beisitzerinnen Heidi Gogesch und Carmen Kolm-Bogner in ihren Ämtern wiedergewählt.

Nach längerer Pause plant der Liederkranz für Samstag den 21. Mai wieder ein Chorkonzert in der Festhalle, wo durch lockere Tischgruppen und Bewirtung auch Atmosphäre für Fröhlichkeit und Geselligkeit herrschen soll. Dazu stellte Chorleiter Roland Horst seine drei Themenbereiche „geselliges Beisammensein“, „die Sehnsucht nach Frieden“ und „bekannte Melodien“ – auch zum Mitsingen – vor. In einem kurzen Vorspann wird der Kinderchor des Weiteren lustige Ohrwürmer darbieten. Der Kinder- und Jugendchor CHORios stellt bereits einige Stücke aus dem Musical Cinderella vor. Denn für das 25jährige Kinder/Jugendchorjubiläum plant die Chorleiterin Brigitte Mack am Samstag, 16. Juli (Ausweichtermin 23. Juli) das Musical Cinderella im Bürgerpark. Der krönende Abschluss soll mit einem Feuerwerk erfolgen.