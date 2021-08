Liederkranz Kirchdorf freut sich über Rückkehr zur Normalität

Die Mitglieder des Liederkranzes Kirchdorf haben bei ihrer Generalversammlung alle Amtsinhaber für zwei Jahre wiedergewählt. Der Vorsitzende Gerhard Mack setzt damit seine bereits 28-jährige Amtszeit ebenso fort wie Kassiererin Helena Bast (vier Jahre), Schriftführerin Tatjana Beil-Weisgerber (zwei Jahre), Beisitzer Thomas Söll (18 Jahre), Ewald Grimm (zwölf Jahre) und Christa Ganser (14 Jahre) sowie Rechnungsprüferin Petra Martin.

Für Ihre Treue zum Chorgesang zeichnete Vorsitzender Mack Marlies Abler (30 Jahre Singen, davon 24 Jahre Kassiererin) und Achim Fritschmann (30 Jahre, davon 20 Jahre Beisitzer und mehr als zehn Jahre Notenwart) mit der silbernen Ehrennadel des Oberschwäbischen Chorverbands und einem Blumengebinde beziehungsweise Weinpräsent aus. Mack selbst erhielt von derstellvertretenden Vorsitzenden Amanda Riegger eine große Laudatio und die Ehrennadel in Silber vom Schwäbischen Chorverband ebenfalls mit Urkunde und Weinpräsent im Sängerhemd.

Im Tätigkeitsbericht ging Tatjana Beil-Weisgerber auf das Hin und Her seit Mitte März 2020 ein, als die Chorproben erstmals pandemiebedingt eingestellt werden mussten. So konnten im Jahr 2020 die Generalversammlung abgehalten und drei Geburtstagsständchen überbracht werden (einmal live und zwei virtuell im Quartett). Kinderchorleiterin Brigitte Mack berichtete neben den Chorproben auch von Faschingsfeiern und einem tollen Hüttenaufenthalt. Chorleiter und Musiklehrer Roland Horst drückte seine Freude über den Neustart Ende Juni aus. Waren nur 22 Singende bei der ersten Probe dabei, so ist inzwischen ein Großteil wieder erschienen. Alle genießen das Chorsingen, das Miteinander und die Kameradschaft bei der anschließenden Einkehr und dass endlich wieder Normalität einkehrt. Daraus folgt auch der Optimismus bezüglich des Regionssingen am Samstag, 2. Oktober, in Kirchdorf. Erste Rückmeldungen der Regionschöre seien durchaus positiv, denn sehr viele der Singenden und vermeintlichen älteren Besucher des Regionssingen sind bereits geimpft.