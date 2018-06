Liebherr baut in Kirchdorf neues Logistikzentrum

Liebherr-Hydraulikbagger geht in Kirchdorf ein weiteres Großprojekt an und stärkt damit die Entwicklung des Gründungsstandorts: Mit einem offiziellen Spatenstich sind die Arbeiten für das neue Logistikzentrum für die Produktion gestartet. Liebherr investiert laut Pressemitteilung in das Projekt rund 35 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant.

Liebherr-Hydraulikbagger errichtet das Logistikzentrum auf dem bestehenden Firmengelände in Kirchdorf. „Durch die Umstrukturierung und die Optimierung des Materialflusses wird das Logistikzentrum Produktion zukünftig einen wesentlichen Beitrag für eine effiziente und qualitativ hochwertige Produktion leisten“, sagt Matthias Herzog, Geschäftsführer Produktion bei der Liebherr-Hydraulikbagger. In seiner Rede dankte er den Gesellschaftern der Familie Liebherr für das entgegengebrachte Vertrauen und der Gemeinde Kirchdorf.

Neubau erfolgt bei laufendem Betrieb

Die große Herausforderung des Projekts liegt darin, dass der Abriss des bestehenden Lagergebäudes und die Baumaßnahmen bei laufendem Betrieb stattfinden. Um die Materialversorgung der Produktion sicherstellen zu können, wird der Bau in zwei Schritten durchgeführt. Zudem nutzt Liebherr derzeit mehrere Außenflächen für die Lagerung von Produktionsmaterial.

Moderne Systeme sollen Arbeit erleichtern

Nach Fertigstellung wird das neue Logistikzentrum für die Produktion eine Gesamtabmessung von rund 245 mal 96 Metern und eine Höhe von rund 22 Metern erreichen. Im ersten Bauabschnitt, der bis Ende 2019 abgeschlossen werden soll, entsteht ein neuer Wareneingangsbereich mit einem Hochregallager. Die dort eingeplante Lastwagen-Schleuse mit einer 20-Tonnen-Krananlage soll die Warenannahme erleichtern. Im zweiten Schritt werden ein weiteres Hochregallager und Logistikflächen zur Kommissionierung, Konsolidierung und Versandverpackung errichtet. Moderne technische Systeme sollen die Arbeit der Mitarbeiter erleichtern. So stehen ihn beispielsweise mit einem Fahrassistenzsystem ausgestattete Kommissionier-Fahrzeuge zur Verfügung.

Kirchdorf gilt als Wiege der Firmengruppe Liebherr. Auf der Grundlage des elterlichen Baugeschäfts gründete Hans Liebherr 1949 dort das Unternehmen. Heute entwickelt und fertigt Liebherr-Hydraulikbagger in Kirchdorf Hydraulikbagger, Materialumschlagmaschinen und knickgelenkter Muldenkipper. Die Gesellschaft produziert etwa 3000 Maschinen im Jahr und zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Herstellern im Bereich der Mobilbagger.