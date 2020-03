Letzter Formtest vor der Landesmeisterschaft

Die drei Kunstrad-Juniorinnen Daniela Igel, Theresa Schlichting und Lisa Weber des SV Kirchdorf sind beim Baden-Württemberg-Cup-Wettkampf in Friedrichshafen angetreten. Für alle ging es dabei lediglich darum, ohne Platzierungsdruck die eigene Form vor den anstehenden württembergischen Meisterschaften zu testen.

Vor allem für Daniela Igel und Theresa Schlichting war es wichtig, Sicherheit für den Part auf zwei Rädern zu bekommen. Beiden gelang dies fast fehlerfrei, ebenso der zweite Teil ihrer Kür auf einem Rad. Lediglich ein Sturz kurz vor dem Ende führte zu Punktabzug, und es blieben 53,24 Zähler auf der Anzeigetafel stehen. Dies bedeutete Platz drei hinter den Paaren Wirth/Probst (86,10 Punkte) und Zahn/Zörner (86,01).

Eine fast perfekte Kür

Hoch konzentriert gelang Lisa Weber im Wettbewerb der Einer-Juniorinnen eine fast perfekte Kür. Nahezu fehlerfrei fuhr sie zu einer persönlichen Bestleistung von 141,45 Punkten. Somit erreichte sie den vierten Platz hinter Ceyda Altug, Nadine Kurz und Melia Niedermayer.

Nun ist der Fokus auf das Training gerichtet. Am 8. März stehen dann die Landesmeisterschaften in Stockach an. Dort peilt das Doppel Igel/Schlichting die erstmalige Qualifikation für die deutschen Meisterschaften an.

Einziger Wermutstropfen des Wettkampftags war aus SVK-Sicht der verletzungsbedingte Ausfall von Evelyn Bast. Ob sie am kommenden Sonntag antreten kann, wird sich im Lauf dieser Woche zeigen.