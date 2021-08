Letzter Formtest vor der DM

Kunstradsportler Linus Weber vom SV Kirchdorf hat sich Rang zwei in der Gesamtwertung der BW-Cup-Serie der Schüler und Junioren gesichert. Beim Finale in Nebringen waren für den SVK ebenso Lisa Weber sowie Adrian Bast und Maximilian Keller im Doppel am Start. Es war für die Kirchdorfer auch der letzte Formtest vor der DM.

Als erster SVK-Starter präsentierte Linus Weber im Einer-Wettbewerb der Junioren sein Können. Er zeigte eine ruhige und fast fehlerfreie Darbietung. Weber musste nach SVK-Angaben eine kurze Bodenberührung in Kauf nehmen, konnte jedoch bei der Lenkerstanddrehung Extrapunkte ergattern und fuhr so zu seiner neuen persönlichen Bestleistung. Mit 3,5 Punkten Abzug schlugen letztlich 159,37 Zähler für Weber zu Buche was Platz drei bedeutete. In der Gesamtwertung der BW-Cup-Serie belegte er Rang zwei. Kurz danach ging das Doppel Bast/Keller an den Start. Beide überboten ihre persönliche Bestleistung vom vorangegangenen Wettkampf. Das Ergebnis für die Beiden lautete 84,16 Punkte. Somit belegten Bast/Keller konkurrenzlos den ersten Platz und holten sich den Gesamtsieg in der BW-Cup-Serie.

Lisa Weber trat in der Einer-Disziplin der Juniorinnen im mit 13 Starterinnen zahlenmäßig stärksten Teilnehmerfeld an. Hoch konzentriert und laut SVK mit einer schönen Ausstrahlung zeigte Weber ihr Programm. Bei der letzten Übung hatte sie stark zu kämpfen und musste einen Sturz sowie einen großen Punktabzug einstecken. Am Ende erreichte Weber mit 145,61 Punkten den vierten Platz.

Am kommende Wochenende steht für das SVK-Quartett nun die deutsche Meisterschaft in Amorbach bei Aschaffenburg an.