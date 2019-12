„Lass dich nicht unterkriegen“

Einen ungewöhnlichen Novemberschulvormittag haben Schüler der Jahrgangsstufen sechs bis zehn an der Michael-von-Jung-Schule in Kirchdorf erlebt. Felix Brunner, Motivationstrainer und Rollstuhlfahrer, zog die Jugendlichen von der ersten Sekunde an in seinen Bann.

Mit Witz und Charme regte er die Schüler dazu an, sich über ihre persönlichen Ziele im Klaren zu werden. Denn nur wer Ziele habe, könne diese auch verfolgen und erreichen. Der Referent zeigte den Schülern auf, wie wichtig es ist, mit Rückschlägen und Krisensituationen fertig zu werden, die mehr oder weniger in jedem Leben einmal auftauchen. Durch die Schilderung seiner Lebensgeschichte zeigte er den Jugendlichen, wie man über sich hinauswachsen kann. Der heute 30-Jährige stürzte im Januar 2009 beim Eisklettern in den Allgäuer Alpen mehr als 30 Meter in die Tiefe. In einem dramatischen Rettungseinsatz wurde er schwerstverletzt ins Krankenhaus geflogen. Es folgten acht Monate Koma und ein Kampf ums Überleben. Mehr als 60 Mal musste er operiert werden. Im Rollstuhl hat sich Felix Brunner zurück ins Leben gekämpft und sagt: „Das habe ich durch meine innere Kraft geschafft.“

Seine Lebensgeschichte, sein Mut und seine Offenheit gingen den Jugendlichen sichtlich unter die Haut. Gesponsert von der Stiftung der Firma Elobau erlebten die Schüler einen ganz besonderen Vormittag, den sie noch lange in Erinnerung behalten werden.