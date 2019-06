Langenbacher bleibt einziger Kandidat

Der amtierende Bürgermeister Rainer Langenbacher ist der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Kirchdorf am 7. Juli. Das teilte Hauptamtsleiter Lukas Ritzler auf Nachfrage mit. Am Freitag, 14. Juni, lief um 18 Uhr die Bewerbungsfrist ab. Bis dahin hatte sich kein zweiter Kandidat gemeldet. Damit ist auch die Kandidatenvorstellung am Dienstag, 18. Juni, gestrichen. „Die Kandidatenvorstellung wäre gewesen, wenn sich mehr als ein Bewerber zur Wahl gestellt hätte“, sagt Ritzler. „Da sich lediglich der amtierende Bürgermeister Rainer Langenbacher um das Amt des Bürgermeisters beworben hat, entfällt diese Kandidatenvorstellung gemäß Gemeinderatsbeschluss ersatzlos.“

Langenbacher ist seit 24 Jahren Bürgermeister in Kirchdorf, er kandidiert am Sonntag, 7. Juli, für seine vierte Amtszeit. Die Stelle des Bürgermeisters wird am 1. September 2019 wieder besetzt.