Kunstrad: Lisa Weber glänzt bei Landesmeisterschaft

Lisa Weber vom SV Kirchdorf hat bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Kunstradfahren der Elite in Bodelshausen den vierten Platz belegt.

Auf der Schwäbischen Alb bei Hechingen traten am Sonntag die Elitesportler im Kunstradfahren gegeneinander an. Lisa Weber durfte in der Gruppe der Einer-Frauen als Siebte von 14 Starterinnen mit einer eingereichten Punktzahl von 167,30 Punkten die Fläche betreten. Bei dem sehr streng wertenden Kampfgericht musste sie einige Abzüge aufgrund der Schwierigkeit und der Ausführung in Kauf nehmen. Weber konnte aber bei der taktisch gezeigten Lenkerdrehung noch einen halben Punkt gutmachen. Als einzige Sportlerin des gesamten Starterfelds absolvierte Lisa ihre Kür ohne Sturz und schob sich somit um drei Plätze nach vorne. Mit einer Punktzahl von 151,13 Punkten belegte sie in ihrem ersten Elitejahr Platz vier.