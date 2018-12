Konzertbesucher von adventlichen Melodien berührt

Mit einer gelungenen Mischung von adventlichen Liedern, Chorsätzen und Instrumentalstücken ist es den Sängern des Liederkranzes Kirchdorf mit dem Sängerbund Unteropfingen, den Kinder- und Jugendstimmen und den Instrumentalisten in der Kirchdorfer Dreifaltigkeitskirche gelungen, ihren Zuhörern das im Programm angekündigte Gefühl der Berührung durch Engelsflügel zu vermitteln. Zwar konnte zum Auftakt der erkrankte Organist Roland Merz den zum Advent passenden Winter aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ nicht selbst auf der Orgel intonieren, doch wurde er von Christa Jörg tadellos vertreten.

Danach brachten sich die Mädchen und Buben vom Kinderchor unter der Leitung von Brigitte Mack mit ihren Attributen weihnachtlicher Vorfreude zu Gehör. Von Anna Springer auf dem Klavier und Michael Gadaleta (Cajon) flott begleitet, verkündeten sie voller Freude „Endlich ist Winter“ und bekundeten bei dem Lied „Alle wollen backen“ ebenso gestenreich ihren Tatendrang bei der Teigbearbeitung wie bei ihrem Bericht aus der „Weihnachtsbäckerei“.

Ruhiger und gefühlvoller brachten sich die „CHORios“ zu Gehör, zunächst als Gesamtchor mit zwei Solistinnen bei „All of me“ von John Legend, danach mit dem Titel „Wunder gescheh’n“ von Peter Schnur. Abschließend traten sie mit „An Angel“ abwechselnd als Gesamtchor und mit Solostimmen in die Fußstapfen der bekannten Kelly Family. Feierliche Stimmung brachte hernach Chorleiter Ronad Horst mit seinem gemischten Chor in den Kirchenraum, zunächst mit Lobgesang „Herr, unser Gott, wie groß bist du“, danach mit dem „Ave Maria“ von Guilio Caccini, einer sich fortlaufend wiederholenden Grußbotschaft an die Gottesmutter. Gekonnt begleitet am Klavier von Stefan Hörmann, folgten „Weihnachtszeit, Kinderzeit“ von Udo Jürgens und Slavko Avseniks alpenländische Weise „Sterne der heiligen Nacht“.

Nach dem englischen Chorsatz „Mistletoe an Wine“ folgte mit Andrew Lloyd Webbers „Pie Jesu“ ein weiterer Höhepunkt, bei dem Amanda Riegger und Anita Sepp ihre auch in großen Höhen klaren sicheren Sopranstimmen überzeugend zur Geltung bringen konnten.

Eine Bereicherung für das Konzert waren die Beiträge der Instrumentalisten, zunächst das Largo aus Antonio Vivaldis Concerto grosso an der Orgel, danach Laura Hempfer (Geige) und Anna Springer (Klavier) mit dem Allegro aus Nr. 3 der „15 Sonate da camera“, dazu von Christa Jörg (Orgel), Stefan Mack (Oboe) und Brigitte Mack (Flöte) die Pastorella aus der Suite „Il Pastor Fido“.

Mit dem mächtigen Schlusschor „Vom Flügel eines Engels berührt“, griff Roland Horst mit seinem Chor und den Instrumentalisten nochmals das Grundthema des Konzertabends auf, der nach einem lang anhaltenden Beifall des Publikums mit dem gemeinsam gesungenen „Tochter Zion“ in die Freude auf das Weihnachtsfest einmündete.