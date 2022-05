Konzert mit hochkarätigen Ehrungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Musikverein Kirchdorf an der Iller wurden im Rahmen eines Platzkonzerts mehrere Musiker für ihre lange Mitgliedschaft als aktive Musiker geehrt.

Die Veranstaltung war ursprünglich als Platzkonzert im örtlichen Bürgerpark geplant, musste dann aber witterungsbedingt in der Turnhalle abgehalten werden. Dabei präsentierte sich der Verein erstmals nach der Pandemie wieder der Öffentlichkeit mit einem abwechslungsreichen und sehr gut vorgetragenen Programm. Die neue Dirigentin des Vereins, Patricia Hörmann, spannte einen musikalischen Bogen vom Quadriga Marsch über die Kaiserin Sissi bis hin zu modernen Stücken, wie „Got it! Flaut it!“, einem Bigband-Solo-Stück für Flöten und Orchester sowie „Sax, Wind and Funk“, einem sehr gut arrangierten Werk, bei dem das Saxophon-Register im Mittelpunkt steht und verschiedene bekannte Pop- und Rocksongs interpretiert. Mit dem Titel „Gabriellas Song“ brillierte Angelika Abler mit ihrem Solo-Gesang.

Im Rahmen des Konzerts wurden durch den Vorsitzenden des Blasmusikkreisverbands Biberach, Michael Ziesel, folgende Musiker geehrt: Walter Angele, Ralph Igel, Franz Kreck und Reinhard Mendel für 40 Jahre aktives Musizieren, Alois Pflotsch und Winfried Springer für 50 Jahre und Eugen Spieler für 60 Jahre aktives Musizieren.

Eugen Spieler wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen, ebenso dem bisherigen ersten Vorsitzenden des Vereins, Thomas Hörmann, der zum Ehrenvorstand ernannt wurde.