Kita Kirchdorf spendet 625 Euro für Spielplatzprojekt

Der SV Kirchdorf/Iller hat im letzten Jahr ein Projekt zur Realisierung eines Kinderspielplatzes auf dem Stadiongelände des Dr.-Hans-Liebherr-Stadions gestartet. Das Stadion in Kirchdorf ist ein Treffpunkt für Sport und sozialem Miteinander von Jung und Alt. Die Kleinsten mussten in der Vergangenheit im Sand der Weitsprungsprunganlage oder auf der Tartanbahn spielen. Das wollte der Verein ändern und hat in einer Spendeninitiative bislang circa 32.000 Euro eingesammelt. Die Kita Kirchdorf hat sich dazu entschlossen mit den Einnahmen der St.-Martin-Veranstaltung diese Initiative in Höhe von 625 Euro zu unterstützen. Die Spielgeräte sind bereits montiert und werden im Frühjahr durch die Unterstützung des Bauhofs der Gemeinde Kirchdorf in Betrieb genommen. Der Verein wird dieses Vorhaben komplett mit Spenden realisieren. Aktuell kann das Projekt über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der VR-Bank Laupheim Illertal unterstützt werden. Weitere Informationen findet man unter: www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/spielplatz-kirchdorf