Kirchengemeinde setzt sich für mehr Insektenvielfalt ein

Die evangelische Kirchengemeinde Kirchdorf gehört zum Netzwerk „Faire Gemeinde“ und versucht, ihren Kirchenalltag eigenen Angaben zufolge nachhaltig und fair zu gestalten.

Jedes Jahr blühen Margeriten auf der großen Wiese des evangelischen Gemeindehauses. Sie werden erst kurz vor dem Gemeindefest Ende Juli gemäht, um Platz für das Zelt zu machen. „Aber wir könnten noch mehr für Bienen und andere Insekten auf unserem Grundstück tun“, so der Vorschlag des Kirchengemeinderats.

Ein breiter Blühstreifen entlang des Parkplatzes der Gemeinde war als Aktion mit Freiwilligen geplant. Diese konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Aber den Blühstreifen gibt es nun doch. Marco Niederer vom Kirchengemeinderat hat mit Sohn Noah das Umgraben und Säen übernommen. Eingesät wurde eine Blütenmischung, die das Umweltbüro der evangelischen Landeskirche angeboten hat.

Und die restliche Gemeinde kann doch mitmachen, denn die restlichen Blütentüten mit der Mischung des Umweltbüros sind am evangelischen Gemeindehaus in Kirchdorf in einer Box zum Mitnehmen ausgelegt. So kann auch im häuslichen Garten etwas für die Insektenvielfalt getan werden.