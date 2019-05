Kirchdorfer Trio löst DM-Fahrkarte

Adrian Bast und Linus Weber vom SV Kirchdorf haben sich bei den württembergischen Schülermeisterschaften im Kunstradfahren in Wendlingen jeweils den Vizemeistertitel in ihrer Altersklasse gesichert. Beide qualifizierten sich ebenso für die deutschen Meisterschaften vom 14. bis 16. Juni 2019 in Coburg. Die DM-Fahrkarte löste auch Maximilian Keller.

Erste SVK-Starterin bei den U13-Schülerinnen in Wendlingen war Pia Schlichting, die sich überraschend in letzter Minute noch qualifiziert hatte. Für sie war es der erste große Wettkampf auf Landesebene, dabei lief nicht alles rund. Ziemlich zu Beginn unterlief ihr ein Sturz und am Ende reichte die Zeit nicht mehr aus, um alle Übungen in der erlaubten Zeit zu zeigen. Entsprechend groß war die Enttäuschung, als sie mit 36,95 Punkten von der Fläche ging, die am Ende Platz 20 bedeuteten.

Kurz darauf folgten in der Altersklasse der U13-Schüler die SVK-Sportler Maximilian Keller und Adrian Bast. Für beide ging es um die Qualifikation für die DM in Coburg, bei der nur die besten 18 Sportler aus Deutschland starten dürfen. Den Anfang machte Maximilian Keller. Den neu eingebauten Reitsitzsteiger rückwärts musste er zwar wiederholen, ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Den Rest seiner Kür zeigte Keller fast fehlerfrei. Dies wurde auch vom Kampfgericht so gesehen und am Ende mit 78,11 Punkten sowie der Qualifikation für die DM belohnt.

Neue persönliche Bestleistung

Unmittelbar danach betrat Adrian Bast, ebenfalls hoch konzentriert, die Wettkampffläche. Bei ihm klappte die neue Übung perfekt, auch der Rest der Kür gelang ihm überzeugend. Am Ende blieben 82,90 Punkte auf der Anzeigetafel stehen, die eine neue persönliche Bestleistung bedeuteten. Auch Bast löste damit die DM-Fahrkarte, sicherte sich zugleich noch den baden-württembergischen Vizemeistertitel. Keller belegte hinter Bast den dritten Platz in der Gesamtwertung.

Als Letzter im Bunde startete Linus Weber bei den U15-Schülern in den Wettkampf. Weber begann hoch konzentriert und zeigte eine sehr schöne Kür. Die erste „Pirouette“ in seiner Kür drehte er perfekt auf den Punkt. Entsprechend strahlend kam er am Ende mit 105,90 Punkten von der Fläche. Der Lohn: Die DM-Fahrkarte und der Vizemeistertitel. Der Erstplatzierte aus Erlenbach blieb letztlich mit 107,58 Punkten nur knapp vor Weber.