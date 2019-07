Kirchdorfer Schüler gestalten besonderes Kunstwerk

Ein großes schlichtes und doch farbenfrohes Bild mit vielen aufgeklebten Keramikschmetterlingen schmückt seit Kurzem den neuen Eingangsbereich der Michael-von-Jung-Schule in Kirchdorf. Dieses besondere Kunstwerk ist nach Angaben der Schule Teil eines internationalen Projekts, das seinen Weg 2018 auch nach Deutschland gefunden hat.

„The Butterfly Project“ wie der offizielle Name lautet, wurde 2006 in San Diego, Kalifornien von einer Pädagogin und einer Künstlerin gegründet. Der ursprünglich hebräische Gründungsname heißt Zikaron V’Tikvah, was übersetzt Erinnerung und Hoffnung bedeutet.

Ziel der Organisation ist es, weltweit insgesamt 1,5 Millionen bunte Keramikschmetterlinge zu produzieren. Diese stehen stellvertretend für die 1,5 Millionen im Holocaust ums Leben gekommenen Kinder. Das Schmetterlingsprojekt nutzt die Lehren des Holocaust, ehrt und gedenkt über Erinnerung und Kunst der einzelnen Kinderschicksale, klärt über Gefahren von Hass und Fremdenfeindlichkeit auf, mahnt Widerstand gegen Ungerechtigkeiten und fördert so Empathie und soziale Verantwortung.

Dieser nicht einfachen Aufgabe stellte sich eine Gruppe der Michael-von-Jung-Schule in einer Projektwoche. Zur Eröffnung des anschließenden Schulfests wurde das Kunstwerk der Öffentlichkeit vorgestellt. Die teilnehmenden Projektschüler verlasen dabei die einzelnen Biographien der Kinder, für die die Schmetterlinge in Kirchdorf gestaltet wurden. Das gemeinsam gesungene israelische Volkslied „Hevenu shalom alejchem“ („Wir wünschen Frieden für alle“) war ein würdevoller Ausklang der Präsentation.