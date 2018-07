Kirchdorfer Sänger reisen in die fränkische Schweiz

„Wenn Engel reisen, lacht der Himmel“. Unter diesem Motto erlebte der Liederkranz Kirchdorf zwei erholsame Tage in der fränkischen Schweiz. Die Sänger erlebten in der Königstadt Forchheim den größten Bierkeller Europas mit Bier und Weißwürsten. In der Korbmacherstadt Lichtenfels am Main gab es eine romantische Floßfahrt mit Musik und unzähligen Natureindrücken.

Am nächsten Tag beeindruckte die Wagnerstadt Bayreuth mit der historischen Innenstadt, dem langgezogenen Straßenmarkt und dem weltbekannten Festspielhaus. Höhepunkt war das barocke Kleinod, das Markgräfliche Opernhaus, das seit 2012 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und eigens für die Hochzeit der Markgrafentochter erbaut wurde.

Auf der Rückreise gab es einen weiteren Halt auf der Burg Rabenstein mit benachbarter Falknerei, in der nach Fachinformationen Falken, Eulen und Greifvögel im Durchschnitt doppelt so alt werden wie in der freien Natur.