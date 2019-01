Traditionsgemäß ist die Abteilung Kunstrad des Sportvereins Kirchdorf zum Saison- und Jahresauftakt beim Schlittschuhlaufen in Memmingen gewesen. Insgesamt waren 19 Sportler mit weiteren 16 Eltern und Geschwistern auf dem Eis.

Zum ersten Mal dabei waren die „Kunstrad-Minnis“. Die neue Gruppe umfasst vier Sportler und findet parallel zum regulären Training jeden Freitagnachmittag statt. Ziel ist es laut SVK, den jüngeren Sportlern im Alter von fünf bis sieben Jahren die Chance zu geben, den Sport auszutesten und verschiedene koordinative Grundbausteine zu legen. Besonders erfreulich sei es, dass die Gruppenleitung neben der bereits aktiven Trainingshelferin Helena Bast von den beiden ehemaligen Sportlerinnen Laura Wager und Elisabeth Schlichting übernommen wurde.

Beim Eislaufen hieß es, neben dem gemütlichen Beisammensein, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und sich mental einzustimmen auf die kommende Saison. Der erste Wettkampf ist bereits am 3. Februar in Biberach (Jakop-Heimpel-Pokal). Für die jüngeren Sportler stellt der Wettkampf nochmals ein Test dar, ob das Programm sitzt. Für die Junioren (Sportler ab 14 Jahren) ist der Wettkampf die Kreismeisterschaft. Der Wettkampf in Kirchdorf findet dieses Jahr am 5. Mai statt.