Kirchdorfer Gemeinderat berät über Haushalt

Die nächste Sitzung des Kirchdorfer Gemeinderats findet am Dienstag, 28. April, statt. Sitzungsbeginn ist gegen 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen die Verabschiedung des Haushalts 2020, die Beteiligungsmöglichkeit der Gemeinde an der Netze BW, die Sanierung von Teilen des Turnhallendachs und der Ideenwettbewerb zum Gemeindelogo. Zudem berät das Gremium über Baugesuche und die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der Fortführung der Berufseinstiegsbegleitung an der Michael-von-Jung-Schule. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass wegen der Corona-Pandemie die Zahl der Zuhörer auf 15 Personen beschränkt ist und eine vorherige Anmeldung notwendig ist.