Kirchdorfer Bücherei bietet Bring- und Holservice an

Zahlreiche Neuerungen gibt es seit diesem Monat in der Bücherei in Kirchdorf. Nachdem bis zuletzt gezittert worden war, ob Büchereien aufgrund der angespannten Pandemielage in Baden-Württemberg geöffnet bleiben dürfen und die Nachricht zur Öffnung am 30. November abends in der neuen Corona-Verordnung zu lesen war, hat sich das Team Gedanken dazu gemacht, die Sicherheit in den Bibliotheksräumen und rund um die Ausleihe nochmals zu erhöhen.

Um den Besucherstrom besser zu verteilen, bietet die Bücherei seit Neuestem ein eigenes Zeitfenster für Kunden mit erhöhtem Erkrankungsrisiko an. Diese Besucher können mittwochs und freitags schon um 15.30 Uhr vorbeikommen, bevor die reguläre Öffnungszeit von 16 bis 18.30 Uhr beginnt.

Denn neben den schon bekannten AHA-Regeln gilt in der Bücherei Kirchdorf auch eine Zugangsbegrenzung auf sechs Besucher, und diese sind angehalten, den Besuch nicht all zulange auszudehnen, sodass keiner in der Kälte draußen warten muss.

Weiterhin bietet das Büchereiteam für Personen, die nicht persönlich kommen möchten oder können, einen Bring- und Holservice an. Hierfür können die Leser während der normalen Öffnungszeiten anrufen. Ein Mitarbeiter packt die Tasche und nach Ende der Öffnungszeiten wird diese kontaktlos innerhalb von Kirchdorf vorbeigebracht und Rückläufer wieder mitgenommen.

Froh ist das Team rund um Martina Wager eigenen Ausführungen zufolge, dass die „Onleihe“ inzwischen problemlos funktioniere und mit aktuell 2100 E-Books und E-Audios eine wertvolle Alternative zur Präsenzbücherei darstelle. „So muss niemand auf neuen Lesestoff verzichten, denn die Ausleihe ist für Kirchdorfer Büchereinutzer kostenlos“, teilt die Bücherei mit.

Ebenfalls brandneu ist der Kirchdorfer Bücherschrank, der im Rathaus in Kirchdorf direkt neben dem Bürgerbüro zu finden ist. Dieser wurde von den Rathaus- und Büchereimitarbeitern mit aktuellen Schmökern bestückt, die teils aus privatem, teils aus ausgemustertem Büchereibestand stammen. Die Idee dahinter ist einfach: Jeder, der ein Buch haben möchte, nimmt dieses kostenlos aus dem Schrank und mit nach Hause, genauso darf jeder ein Buch aus dem eigenen Besitz in diesen Schrank für andere Leser einstellen. Einzige Bedingung: Es sollte aktuell und in gutem Zustand sein.

Eine weitere Neuerung ergab sich aus der seit Herbst laufenden Bücherei-Umfrage: Hierbei wurden alle Mitbürger über einen mit dem Mitteilungsblatt verteilten Umfragebogen gebeten, ein paar Fragen zur Bücherei-Nutzung, den vorhandenen Medien und zu Veranstaltungen der Bibliothek zu beantworten.

Ein erstes Ergebnis ergab den großen Wunsch vieler Kindergarten- und Grundschulkinder nach den sogenannten „Tonies“. Diese Figuren bekannter Kinderbücher wie zum Beispiel Balu der Bär oder die Eiskönigin können auf einen „Tonie Würfel“ gestellt werden, und dieser fungiert dann ganz einfach als Box, die dann Geschichten und Lieder wiedergibt, ähnlich einem CD-Player, nur einfacher und kindgerechter.

Die Bücherei hat deswegen eine Box und mehrere „Tonies“ für die jüngsten Besucher angeschafft. Bezahlt wurden diese aus einer Spende der Wolfgang-Notz-Stiftung. Mit einer Spende der Geschwister-Simmler-Stiftung konnte die Bücherei zudem das Sortiment an Kinder- und Jugendbüchern erneuern.

Eine weitere Auswertung der Umfrage erfolgt nach den Weihnachtsferien, Zettel hierzu können noch abgegeben werden. Formulare gibt es im Rathaus, in der Bücherei und in der Schule. Ausfallen mussten dieses Jahr alle geplanten Veranstaltungen wie die Buchmesse für Erwachsene und die Märchenstunden für Kinder. Der letzte Öffnungstag in diesem Jahr ist am Freitag, 18. Dezember.

Wie wichtig eine Büchereie und der Zugang zu Bildung ist, zeigte sich im Übrigen am Lesewettbewerb „Antolin“: Mehr als 80 Anmeldungen in diesem Jahr bedeuteten einen neuen Rekord.