Kirchdorf wählt am 7. Juli einen Bürgermeister

Die dritte Amtszeit des Kirchdorfer Bürgermeister Rainer Langenbacher läuft im kommenden Jahr ab. Der Gemeinderat befasste sich deshalb in seiner Sitzung am Dienstagabend mit den Einzelheiten der Wahl. Zum 1. September 2019 ist die Stelle des Bürgermeister in der Illertalgemeinde neu zu besetzen. Als Wahltermin wurde der 7. Juli festgelegt. Rainer Langenbacher kündigte zudem an, erneut zu kandidieren und in eine vierte Amtszeit gehen zu wollen.

Nachdem Rainer Langenbacher aufgrund seiner Kandidatur vom Tisch abgerückt war, übernahm sein Stellvertreter Rudolf Ritter die Sitzungsleitung bei diesem Tagesordnungspunkt. Vor allem über die Stellenausschreibung wurde in der Folge diskutiert. Ritter erklärte, dass er den von der Verwaltung vorgeschlagenen Text für „zu allgemein“ halte. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken.“ Ritter präsentierte dem Gremium eine überarbeitete Variante, die um einen Abschnitt „Wissenswertes über die Gemeinde“ ergänzt ist. So heißt es darin unter anderem: „Durch die Ansiedlung der Firma Liebherr mit 2500 Arbeitsplätzen am Ort und circa 43 000 Mitarbeitern weltweit ist Kirchdorf ein bevorzugter Wirtschaftsstandort mit einem hohen Gewerbesteueraufkommen und hat mehrere kleinere Gewerbetreibende in der Gemeinde.“ Auch auf die Infrastruktur in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit, ärztlicher Versorgung und Nahversorgung wird eingegangen.

Die Information, dass der derzeitige Stelleninhaber sich wieder bewirbt, würde er nicht in der Stellenausschreibung veröffentlichen, sagte Rudolf Ritter. „Das schreckt potenzielle Bewerber ab.“ Dieser Vorschlag richte sich nicht gegen Rainer Langenbacher, betonte der Bürgermeister-Stellvertreter. Aber für ihn sei es keine demokratische Wahl, wenn es nur einen Bewerber gebe. Ritter erntete für seine Ausführungen fast uneingeschränkte Zustimmung. Lediglich der Oberopfinger Ortsvorsteher Gebhard Klein sprach sich dafür aus, dass der Vermerk zur Kandidatur des bisherigen Amtsinhabers veröffentlicht werden soll. „Wir müssen nichts vertuschen.“ Rudolf Ritter entgegnete, dies habe nichts mit Vertuschung zu tun, sondern solle lediglich verhindern, dass mögliche Interessenten nicht von vorne herein deswegen von einer Kandidatur absehen. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat für die von Rudolf Ritter überarbeitete Stellenausschreibung aus. Der Zusatz, dass sich der Stelleninhaber wieder bewirbt, wird nicht veröffentlicht – diese hatte im Übrigen auch der Gemeinderat Berkheim vor zwei Wochen entschieden.

Bewerbungsfrist läuft bis 14. Juni

Zum Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses wurde Rudolf Ritter gewählt, Stellvertreter ist Reinhold Huber. Sollte sich mehr als ein Kandidat bewerben, gäbe es am 18. Juni eine Kandidatenvorstellung. Die Stellenausschreibung soll spätestens am 6. Mai veröffentlicht werden, die Bewerbungsfrist läuft bis zum 14. Juni.