Kirchdorf muss sich mit Remis begnügen

In einem spannenden Spiel haben die Frauen des SV Kirchdorf in der Tischtennis-Verbandsliga Südwest beim TSV Stötten a. A. ein 7:7-Remis erkämpft. Für den SVK war es der erste Punktverlust in dieser Saison.

Die Kirchdorferinnen Stefanie Martin und Kayra Bekir verloren ihr Doppel im vierten Satz. Erfolgreich waren hingegen Yvonne Wetzel und Sabine Wohlhöfler-Fink, die ihr Doppel nach 0:2-Satzrückstand im fünften Satz gewannen.

Stefanie Martin siegte in ihrem ersten Einzel klar. Yvonne Wetzel setzte sich mit einer starken Leistung gegen die Nummer eins von Stötten durch. Anschließend verloren jedoch Sabine Wohlhöfler-Fink und Kayra Bekir jeweils im fünften Satz, sodass die Kirchdorferinnen den 3:3-Ausgleich hinnehmen mussten.

Während im Anschluss Stefanie Martin ihre Partie verlor, gewann Yvonne Wetzel mit einer hervorragenden Leistung klar in drei Sätzen. Sabine Wohlhöfler-Fink siegte ebenfalls klar. Auch Kayra Bekir spielte sicher und steuerte einen weiteren Punkt bei. Die Kirchdorferinnen lagen somit mit 6:4 in Führung. Stefanie Martin gewann anschließend ihr drittes Einzel klar gegen Stöttens Nummer drei. Somit war ein Unentschieden sicher. Sabine Wohlhöfler-Fink spielte zwar sicher gegen die Nummer eins des Gastgebers, verlor aber knapp im fünften Satz. Yvonne Wetzel und Kayra Bekir verpassten ebenfalls den achten Punkt.

Das nächste Spiel des SVK findet am Samstag, 30. März, um 18 Uhr bei Schlusslicht SV Mindelzell statt.