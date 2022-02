Kirchdorf Kunstradfahrer meistern Rückkehr

Der Jakob-Heimpel-Pokal und die Kreismeisterschaften der Juniorinnen und Junioren haben die Wettkampfsaison im Kunstradfahren eröffnet. Am vergangenen Sonntag fand für die meisten Sportlerinnen und Sportler nach zwei Jahren pandemiebedingter Wettkampfpause wieder ein Wettkampf unter annähernd normalen Bedingungen statt. Sogar Zuschauer durften in die Halle, was die Freude besonders bei den Jüngeren und deren Eltern erhöhte. Ausrichter war der RMSV Bad Schussenried, der den Wettkampf professionell in der Sporthalle in Biberach austrug.

Der SV Kirchdorf ging mit neun Sportlerinnen und Sportlern an den Start. Monatelang war ein regelmäßiges Training nicht möglich gewesen, teilweise waren Sportler oder Trainer erkrankt, oft die Halle gesperrt, sodass nur Kadersportler mit Sondergenehmigung trainieren durften. Nun sollte sich herausstellen, welche Spuren das Fitnesstraining zu Hause und das unregelmäßige Üben auf dem Rad für Spuren hinterlassen haben.

Als erster Starter für den SVK ging Jonathan Keller bei den Schülern U13 auf die Fahrfläche und brachte gleich 31,66 Punkte nach sturzfreier, sauberer Fahrt nach Hause. Damit erzielte er eine persönliche Bestleistung verbunden mit Platz eins beim Jakob-Heimpel Pokal.

Bruder Sebastian Keller bestritt seinen allerersten Wettkampf überhaupt. Nach ebenfalls sturzfreier Fahrt mit reichlich übriger Zeit holte er mit 26,40 Punkten den zweiten Platz bei den Schülern U11.

Der letzte Start am Vormittag war dem Schüler U15 Doppel Adrian Bast/Maximilian Keller vorbehalten. Von eingereichten 94,5 Punkten erzielte das letztjährige Deutsche Meisterduo mit 84,96 Punkten eine neue persönliche Bestleistung und Platz eins beim Heimpel-Pokal. Einziger Schönheitsfehler war eine Bodenberührung bei der Lenkerdrehung, was sie gleich fünf Punkte kostete.

Jana Wager und Pia Schlichting starteten nach der Pause bei den Zweier-Juniorinnen. Nach zweijähriger Pause war dies insgesamt erst der dritte Start als Doppelpaar überhaupt. Deutlich sichtbar war daher auch die Nervosität und Unsicherheit. Diesem geschuldet mussten sie insgesamt vier Bodenberührungen hinnehmen, was sie wertvolle Punkte und Zeit kostete. Die beiden letzten Übungen waren deshalb außerhalb der fünf Minuten, die für eine Kür zur Verfügung stehen. Mit 44,52 ausgefahrenen Punkten verfehlten sie bei den Kreismeisterschaften um 0,48 Punkte die direkte Qualifikation zur Württembergischen Meisterschaft, können diese aber bei den in zwei Wochen anstehenden Bezirksmeisterschaften erreichen. Bestleistung, Platz eins beim Heimpel-Pokal und den Kreismeistertitel sicherten sich die beiden aber trotzdem gleich beim ersten Start in der Juniorenklasse.

Direkt im Anschluss startete Linus Weber, der im vergangenen Jahr überraschend den dritten Platz bei der DM der Junioren geholt hatte, mit eingereichten 176,5 Punkten. Aber auch er war nicht so konzentriert wie sonst bei der Sache, hatte nach einem Sturz beim Kehrstandsteiger rückwärts einen kleinen Blackout und vergaß zwei Übungen, was ihn gleich nochmals 10,1 Punkte kostete. Auch bei seiner Lieblingsübung der Lenkerdrehung musste er vom Rad und verlor weitere kostbare sechs Punkte. Am Ende blieben 145,63 Punkte auf der Anzeige stehen. Das Ergebnis lässt noch viel Luft nach oben. Platz eins beim Heimpel-Pokal, der erste Platz bei den Kreismeisterschaften und die direkte Qualifikation zur Württembergischen sprangen dennoch heraus.

Die Premiere in der Eliteklasse musste anschließend Lisa Weber bestehen. Die Hauptsaison der Elite beginnt immer erst im Juli, sodass die Sportlerinnen und Sportler noch nicht auf dem Höhepunkt ihres Könnens sind und noch an ihren Programmen feilen. Die Teilnahme am Heimpel-Pokal ist aber immer eingeplant. Lisa, die bei ihrer letzten Junioren-DM im vergangenen Jahr einen tollen siebten Platz erreicht hatte, fuhr ihr Programm gut durch, musste beim Sattellenkerstand rückwärts vom Rad, was sie 8,5 Punkte kostete. Mit 144,97 Punkten blieb sie knapp unter ihrer Bestleitung und belegte einen zufriedenstellenden zweiten Platz beim Heimpel-Pokal hinter Nadine Kurz aus Friedrichshafen.

Als letzte Starterin für den SVK ging Evelyn Bast bei den Einer-Juniorinnen an den Start. Die lange Wettkampfpause war bei ihr sehr deutlich spürbar, was sich in großer Nervosität zeigte. Trotz mehrerer Bodenberührungen kämpfte sie sich tapfer durchs Programm. Am Ende blieben 73,84 Punkte stehen, was Platz drei beim Heimpel-Pokal und Platz zwei bei der Kreismeisterschaft für sie bedeutete.