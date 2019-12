Kirchdorf gewinnt Aufsteigerduell

Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf haben das Auswärtsspiel in der Verbandsoberliga Süd beim Mitaufsteiger TSV Stötten a. A. mit 8:6 gewonnen. Den größten Anteil am Sieg hatten die Schwestern Steffi Martin und Kerstin Oexle, die insgesamt sieben Punkte beisteuerten. Der SVK schloss damit die Vorrunde mit 14:4 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz ab.

Neben Martin und Oexle gingen Yvonne Wetzel und Sabine Wohlhöfler-Fink für den SVK an die Platten. In den Doppeln wurden die Punkte zunächst geteilt. Martin/Oexle gewannen in drei knappen Sätzen, während Wetzel/Wohlhöfler-Fink klar verloren. In der ersten Einzelrunde gewannen Martin und Oexle ihre Spiele im vorderen Paarkreuz souverän. Wetzel und Wohlhöfler-Fink mussten dagegen ihren Gegnerinnen gratulieren. Somit stand es 3:3.

Genauso lief auch die zweite Einzelrunde. Martin und Oexle setzten sich jeweils in vier Sätzen durch, Wetzel und Wohlhöfler-Fink verloren beide ihre Einzel in vier Sätzen. Nun folgte der dritte Einzelsieg von Kirchdorfs Nummer eins: In einer spannenden Partie setzte sich Martin mit 3:1-Sätzen durch. Ebenfalls eng zu ging es am Nebentisch. Wetzel zeigte gegen die Nummer eins aus Stötten zwar eine gute Leistung, verlor aber knapp im fünften Satz mit 9:11.

Oexle macht Sieg perfekt

Nun stand es 6:6 und die letzten beiden Spiele mussten die Entscheidung bringen. Wohlhöfler-Fink ging gegen Stöttens Nummer zwei an die Platte und spielte stark. Konzentriert und entschlossen siegte die Kirchdorferin und brachte den SVK mit 7:6 in Führung. Zeitgleich spielte Oexle am Nebentisch gegen die starke Nummer vier des TSV. Auch diese Partie ging an Kirchdorf, Oexle holte in vier Sätzen den Schlusspunkt zum 8:6-Erfolg.