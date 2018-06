Kirchdorf bringt neues Baugebiet auf den Weg

Nicht nur in Ochsenhausen warten viele sehnsüchtig auf neues Bauland, auch im Illertal ist dies der Fall. Die Gemeinde Kirchdorf ist bei der Realisierung des neuen Baugebiets „Kratzer I“ in dieser Woche einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Dem Gemeinderat wurde die Erschließungsplanung für das 3,7 Hektar große Areal vorgestellt.

Es braucht keine allzu großen hellseherischen Fähigkeiten, um vorherzusagen, dass die neuen Grundstücke in Kirchdorf wohl zügig Käufer finden werden. „Bei der Vorstellung der Erschließungsplanung waren einige Interessenten in der Sitzung“, schildert Bürgermeister Rainer Langenbacher im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Wie hoch der Druck ist, zeigt auch ein anderes Beispiel aus dem Ort. Zwei Grundstücke in zentraler Lage wurden zurückgegeben. Die Gemeinde sucht jetzt nach neuen Eigentümern: „Wir haben schon mehr als ein Dutzend Bewerber – und das trotz Einschränkungen.“ So müssen potenzielle Käufer mindestens ein Kind haben und sie dürfen nicht im Besitz eines Hauses sein.

Welche Auflagen beim „Kratzer I“ gelten werden, weiß Langenbacher noch nicht: „Das wird eine große Aufgabe, der wir uns nach den Sommerferien widmen.“ Fest steht dagegen die Zahl der Bauplätze. Nach derzeitigen Planungen können auf dem Areal zwischen dem Rosenweg und dem Radweg nach Dettingen 31 Ein- und Zweifamilienhäuser errichtet werden. Zudem sollen drei Mehrfamilienhäuser mit bis zu zwölf Wohneinheiten entlang des Rosenwegs Platz finden.

Erste Prognose für Bauplatzpreise

Die Kosten für die Grundstücke können erst nach der Vergabe der Erschließungsarbeiten beziffert werden. „Ich schätze, dass wir am Ende deutlich über einem Quadratmeterpreis von 115 Euro liegen werden“, wagt der Bürgermeister eine vorsichtige Prognose.

Für das Baugebiet, in welchem die Telekom Glasfaser verlegen will, ist eine Entwässerung im Trennsystem vorgesehen. Das heißt, nur das häusliche Abwasser wird in den Kanal geleitet. Das Regenwasser ist auf den Grundstücken zu versickern. Das Oberflächenwasser der Straßen wird in die begleitenden Grünstreifen abgeleitet. Um Starkregenereignisse besser beherrschen zu können, werden Notüberläufe eingebaut, so Langenbacher. Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich muss die Gemeinde einen Acker mit einer Fläche von 1,92 Hektar herrichten. Es gilt diesen in eine Wiese mit wechselfeuchten Mulden und einem kleinen Tümpel umzuwandeln.

Um bei der Erschließung möglichst günstige Angebote zu erzielen, steht es den Firmen frei, wann sie mit den Arbeiten beginnen. Einzige Zielvorgabe ist, dass die Gemeinde das erschlossene Baugebiet im August 2019 abnehmen kann. Wenn alles wie geplant läuft, könnten Interessenten im September kommenden Jahres mit dem Wohnungsbau starten.