Kirchdorf bessert bei Kinderbetreuung nach

Längere Betreuungszeiten und mehr Kindergartenplätze – die Gemeinde Kirchdorf dreht zum Kindergartenjahr 2019/2020 gleich an mehreren Stellschrauben. „Die Zahl der Kinder steigt an“, erläutert Bürgermeister Rainer Langenbacher auf SZ-Nachfrage. Das sei erfreulich, aber zugleich auch eine große Herausforderung für die Kommune.

Seit 2007 schreibt die Gemeinde jährlich die Eltern an, um zu ermitteln, wer einen Kindergartenplatz braucht und welche Betreuungszeiten gewünscht sind. „In Kirchdorf haben wir diesmal die Eltern von 190 Kindern angeschrieben“, erläutert der Bürgermeister. Im Vorjahr seien es noch 147 Sprösslinge gewesen, die einen Platz benötigten. Das entspricht einem Plus von knapp 30 Prozent. Ein Grund hierfür sei, dass es mehr Mietwohnungen in der Kommune gebe.

„Uns fehlen damit 23 Plätze in Kirchdorf“, sagt Langenbacher. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, die U3-Betreuung ab September dieses Jahres in die neuen Räume des Wilhelm-Sailer-Kindergartens in Oberopfingen zu verlegen: „Dadurch können wir in Kirchdorf eine Regelkindergartengruppe mit 25 Plätzen für Kinder im Alter zwischen vier bis sechs Jahren einrichten.“

Erweiterung auf Agenda

Möglich ist das, weil in Oberopfingen mit 85 Kindern ähnlich viele einen Platz brauchen wie im Vorjahr. Das dafür notwendige, zusätzliche Personal soll baldmöglichst gesucht werden. Auf der Agenda hat die Verwaltung aber nach wie vor die Erweiterung des Kirchdorfer Kindergartens. Ein Architektenwettbewerb hierfür läuft bereits (SZ berichtete). Diese Umstrukturierung bedeutet aber auch, dass Kirchdorfer Eltern, welche die U3-Betreuung nutzen, künftig ihren Nachwuchs ins knapp vier Kilometer entfernte Oberopfingen bringen müssen. „Es handelt sich bei der Krippengruppe um eine Ganztagsbetreuung. Die Eltern müssen also morgens ihre Kinder bringen und nachmittags wieder holen“, sagt Langenbacher. Wäre dagegen die Regelkindergartengruppe in Oberopfingen eingerichtet worden, hätten die Eltern teilweise öfters Hin- und Herfahren müssen, weil manche Kinder daheim zu Mittag essen.

Auch bei den Öffnungszeiten des Kindergartens bessert die Gemeinde auf Wunsch der Eltern nach. Ab September können Kinder im Wilhelm-Sailer-Kindergarten vormittags um 7 Uhr gebracht und montags bis donnerstags bis 16.30 Uhr betreut werden. Auch in den Schulferienzeiten sollen künftig mehr Stunden gebucht werden können.

Schließzeiten bleiben gleich

In allen Gruppen wird im neuen Kindergartenjahr durchgängig ein Mittagessen angeboten, sofern mindestens sieben Kinder teilnehmen. Dies gilt auch für die Feriengruppen. Aufgrund der hohen Nachfrage soll darüber hinaus in der Kindertagesstätte Kirchdorf eine vierte Feriengruppe hinzukommen. Eine Verkürzung der Schließzeiten, die von Eltern erstmals gewünscht wurde, kann derzeit nicht erfüllt werden.

Mit diesen Maßnahmen wolle die Gemeinde den Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie helfen, so Langenbacher. „Der Bedarf für die Angebote ist da. Wir hoffen, dass die Eltern die geäußerten Wünsche dann nun auch in Anspruch nehmen.“