Kinder- und Jugendchor feiert im Bürgerpark

Der Kinder- und Jugendchor des Liederkranzes Kirchdorf feiert sein 25-jähriges Bestehen und lädt dazu am Samstag, 16. Juli, um 18.30 Uhr zum Popmusical „Cinderella“ in die Arena des Bürgerparks Kirchdorf (Nähe Hochhaus) ein. Bei dem Musical geht es um die Geschichte von Aschenputtel, die wahrscheinlich jedes Kind kennt, heißt es in einer Vorschau.

Für ihre böse Stiefmutter und die Stiefschwestern muss das Mädchen die Hausarbeit erledigen. Auf den Ball mit dem Prinzen darf sie nicht mit – doch eine gute Fee und viele Freunde ermöglichen es Aschenputtel schließlich doch, den Prinzen zu treffen. Die rund 65 Mitwirkenden unter der Leitung von Brigitte Mack wollen mit ihren Kostümen, Theaterdarstellungen und den schönen Stimmen die Besucher verzaubern. Dabei werden die Jugendlichen auch zahlreiche Soli und Duette zum Besten geben. Auch die Instrumentalisten am Keyboard und Cajon sowie der Tontechniker sorgen für Romantik und Faszination, so die Vorschau weiter.

Dank zahlreicher örtlicher Sponsoren und der großzügigen „Take ist!!!“-Förderung des Landes Baden-Württemberg wird als Höhepunkt des Abends gegen 22 Uhr ein großes Musikfeuerwerk mit Liedausschnitten von Cinderella zu hören und sehen sein. Der Eintritt ist frei. In der Arena gibt es Sitzgelegenheiten auf Steinquadern. Anderweitige Sitzmöglichkeiten oder Sitzpolster können mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung erst am 23. Juli im Bürgerpark statt (Ausweichort Turn- und Festhalle). Ob die Veranstaltung bei kritischem Wetter stattfindet, können Besucher im Internet unter „Liederkanz Kirchdorf/Iller – Veranstaltungen“ sehen.