Kinder führen das Stück „Du bist einmalig auf“

Seit Herbst 2021 gibt es die Theaterwerkstatt in der Evangelischen Kirchengemeinde Kirchdorf. Lilia Schultheiß, Elisa Börschlein und Veronika Niederer wollten mitten in der Pandemie ein Angebot für Kinder schaffen. Kulissen malen, Requisiten basteln und Theater spielen gehörte für die 20 Kinder von sieben bis zwölf Jahren bei den Proben dazu.

Fast 100 Menschen kamen zur Aufführung in die Turn- und Festhalle am Sonntag, 3. Juli, nach Kirchdorf. Die Theaterwerkstatt nahm sie mit in die Welt der Wemmicks, Holzfiguren alle vom Schnitzer Eli ins Leben gerufen. Die Wemmicks sind Tag aus Tag ein beschäftigt sich gegenseitig zu bewerten und Sterne und Punkte anzuheften.

Punchinello, verkörpert von Sophie Schultheiß, ist schlecht dran, denn er hat fast nur graue Punkte – schlechte Bewertungen. Sein Leben ist trostlos bis er Lucia (Magdalena Leiprecht) trifft, an der keine Punkte oder Sterne haften bleiben. Ihre Besuche beim Schnitzer Eli sind der Grund dafür. Dorthin geht nun auch Punchinello.

Marco Niederer als Eli macht Punchinello Mut und vermittelt ihm, dass er wertvoll und einmalig in Elis Augen ist und frei werden kann von den Bewertungen der Anderen. Im Spiel der Kinder habe gezeigt, dass auch sie diese Situation aus ihrem Leben kennen und den Zuspruch eines Elis brauchen, heißt es von Seiten der Theaterwerkstatt. Am Ende sagen sie das Bewegungslied: „Gott hat mich in sein Herz geschlossen, von meinem Kopf bis zu den Flossen.“