Keller wird internationaler Bodenseemeister der Schüler

Der Kunstradfahrer Maximilian Keller vom SV Kirchdorf hat bei der internationalen Bodenseemeisterschaft in Ravensburg den Sieg in seiner Altersklasse eingefahren. Für die Kunstradler in der Schüler- und Juniorenklasse war der Wettkampf der letzte der Saison. Bei dieser Meisterschaft starteten Sportler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Nachdem gleich zu Beginn Linus Weber seinen Start verletzungsbedingt absagen musste, gingen noch drei Sportler des SVK an den Start. Als erster Kirchdorfer ging Adrian Bast auf die Wettkampffläche. Er begann seine Kür gewohnt ruhig und mit einer tollen Ausstrahlung. Allerdings unterlief Bast bei einem Übergang ein Leichtsinnsfehler und er musste deshalb vom Rad. Davon unbeeindruckt fuhr er sein Programm überzeugend zu Ende. Auf der Anzeigetafel blieben 79,07 Punkte stehen, was Platz zwei bedeutete. Gleich im Anschluss startete Maximilian Keller hoch konzentriert. Keller spulte seine Kür Übung für Übung souverän ab.

Mit einem starken Ergebnis von 82,29 Punkten wurde er letztlich internationaler Bodenseemeister und fuhr nur knapp an seiner Bestleistung vorbei. Nach der Mittagspause startete Lisa Weber. Ihr merkte man an, dass ihr Saisonhöhepunkt, die deutsche Meisterschaft, schon vier Wochen zurücklag. Wegen zwei Leichtsinnsfehlern geriet sie in Zeitnot und konnte somit die letzte Übung nicht mehr fertig ausführen. Mit 119,27 Punkten belegte Weber Platz drei.

Am 21. Juli finden nun die baden- württembergischen Meisterschaften der Elite in Gutach statt. Romy Höchenberger vertritt dabei die Farben des SVK und startet somit in die heiße Phase der Elite-Saison.