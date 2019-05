Jugendkapelle spielt bei internationalem Wettbewerb

Die Jugendkapelle Illertal-Rottal hat sich bei einem Wettbewerb im italienischen Riva einer internationalen Jury gestellt. Dabei erzielte das Orchester einen Achtungserfolg mit 80,5 Punkten, berichtet die Kapelle nach der Rückkehr. Nur die italienischen Auswahlorchester hatten noch bessere Punktzahlen erzielt. „Ich bin unglaublich stolz auf meine Jungmusiker“ resümiert Dirigentin Petra Springer den Erfolg ihrer Jugendkapelle beim „Flicorno d’Oro Concorso Riva del Garda“. Insgesamt 26 Orchester aus ganz Europa nahmen am Wettbewerb teil. Die 70 Musiker, die von den Blasorchestern Heimertingen, Kirchdorf, Oberopfingen, Berkheim, Rot an der Rot und Tannheim stammen, waren bereits am Samstag nach Riva gereist, um dort am Sonntagmorgen den Wettbewerb zu bestreiten. Für viele der Jungmusiker war die Teilnahme am Wettbewerb zugleich ihre Abschiedstournee, da sie altersbedingt nun aus der Jugendkapelle ausscheiden werden.