In die Bücherei mit Termin

„Kontaktlos“ hatte die Bücherei in Kirchdorf bereits in den vergangenen Wochen geöffnet, mit Termin konnten vorbestellte Bücher abgeholt und Rückgaben abgegeben werden. Wie die Bücherei nun mitteilt, dürfen ab Mittwoch pro Termin vier Personen in die Bücherei – solange die Inzidenz im Landkreis unter 100 bleibt. Termine können telefonisch unter 07354/932728 oder per Mail an team@buecherei-kirchdorf.com ausgemacht werden. Die Bücherei hat immer mittwochs und freitags von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet.