Im Kirchdorfer Freibad beginnt die Badesaison

Das Freibad Kirchdorf startet am Donnerstag, 3. Juni, in die neue Badesaison. „Unser Freibad-Team hat in guter bewährter Weise unser Freibad vorbereitet, so dass wir uns freuen, ab Donnerstag unser Bad für alle Besucher öffnen zu können“, teilt Kirchdorfs Hauptamtsleiter Hermann Roggors mit.

Oberstes Ziel in der Saison 2021 bleibe es, allen Gästen einen unbeschwerten und sicheren Badeaufenthalt im Freibad zu ermöglichen, so Roggors. „Deshalb werden wir den Badebetrieb auf Grundlage unseres erprobten Betriebs- und Hygienekonzepts organisieren.“

Ganz neu sei in diesem Jahr die Vorgabe vom Land Baden-Württemberg, dass der Zugang zum Freibad nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises zulässig ist. Dies gelte nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Zwei Schichten am Tag

Der Badetag ist in zwei Schichten geteilt von 9 Uhr bis 14 Uhr und von 15 Uhr bis 20 Uhr. In der Pause wird das Bad gereinigt und desinfiziert. Dazu müssen alle Badegäste in diesem Zeitfenster das Bad verlassen.

Der Verkauf von Eintrittskarten wird vorrangig über den Online-Shop abgewickelt, damit die Besucher schnell und kontaktlos in das Bad gelangen. Beim Einlass ist zusätzlich der Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorzuzeigen. Der Online-Shop wird am Dienstag, 1. Juni, freigeschaltet und ist über die gemeindliche Homepage verlinkt.

Nur Karten für Erwachsene und Kinder

Angeboten werden ausschließlich Karten für Erwachsene (4,50 Euro) und Karten für Kinder (2,50 Euro). „Weitere Vergünstigungen können auf Grund des organisatorischen Aufwands in dieser Saison leider nicht gewährt werden“, teilt Roggors mit.

Pro Schicht dürfen maximal 500 Personen das Bad besuchen. Die Besucher sind im gesamten Bad verpflichtet, die Abstandsregeln einzuhalten und im Eingangs- und Sanitärbereich sowie auf dem Weg zum Liegeplatz eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nach dem Betreten der Anlage sollten sich die Badegäste die Hände waschen oder die aufgestellten Desinfektionssäulen nutzen.

Was geöffnet ist und was nicht

Umziehen können sich die Badegäste in den Einzelkabinen. Die Sammelumkleiden, die Duschräume und die Schließfächer bleiben geschlossen und die Haartrockner abgeschaltet. Abduschen können sich die Gäste in den Durchschreitebecken im Freien.

Genutzt werden können voraussichtlich das Schwimmerbecken, das Nichtschwimmerbecken und das Mutter-Kind-Becken inklusive Sanitärbereich. Die Rutschen, der Beachvolleyballplatz, der Sprungturm könnten auf Grund der gesetzlichen Vorgaben zurzeit leider nicht genutzt werden, so Roggors. „Wir behalten uns eine Änderung ausdrücklich vor“, teilt er mit.

Hungrige und durstige Badegäste können sich am Kiosk stärken. „Allen unseren Badegästen wünschen wir einen angenehmen Aufenthalt und unbeschwerte Stunden in unserem Bad“, so der Kirchdorfer Hauptamtsleiter.