Heiße Phase für SV Kirchdorf beginnt

Für die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf beginnt die heiße Phase der Vorrunde. Sieben Spiele in fünf Wochen müssen in der Verbandsliga Süd-West absolviert werden. Los geht es am Samstag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Schwabhausen V.

Am Samstag, 10. November, stehen für Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Sabine Wohlhöfler-Fink zwei Heimspiele auf dem Plan. Um 15 Uhr ist der TSV Stötten a. A. I zu Gast. Am Abend um 19 Uhr gibt der FC Bayern München seine Visitenkarte ab – mit hochkarätigen Spielerinnen wie der mehrfachen Europameisterin und ungarischen Nationalspielerin Csilla Batorfi sowie der Doppelweltmeisterin bei den Seniorinnen, Karin Rauscher.

Am Samstag, 17. November, geht es zum TSV Stötten a. A. II. Spielbeginn ist dort um 18 Uhr. Es folgen die nächsten beiden Heimspiele am Samstag, 24. November, gegen den TSV Herbertshofen II (15 Uhr) und den Aufsteiger SV Mindelzell (19 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde schlägt der SVK am Samstag, 2. Dezember, im Derby beim FC Hawangen auf (Spielbeginn: 18 Uhr).