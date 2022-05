Großer Andrang beim Frühjahrskonzert in Kirchdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Liederkranz Kirchdorf und Sängerbund Unteropfingen wurde bei seinem ersten Konzert nach Corona mit einem großen Andrang von Zuhörern überrascht. Zu Beginn sorgte der Kinderchor mit rund 60 Kindern unter der Regie Brigitte Mack mit den frischen und lustigen Liedern „Im Lande Zimbi“ und „Gummibärenlied“ für Erheiterung, vor allem durch die locker leichte Art und die vielen Gesten. Danach glänzten die Kleinen mit dem CHORios zusammen bei den drei Liedern aus dem Musical Cinderella. Der Höhepunkt dabei waren die tollen und weichen Solostimmen von Jana Weißgerber und Alexander Hörmann bei dem Duett „Zauber dieser Nacht“. Kinderchor, Jugendchor und gemischter Chor vereint zeigten mit fröhlichem Vortrag die neue Stimmung nach Corona mit dem Lied „Schön ist es auf der Welt zu sein“.

Im Hauptteil begann der gemischte Chor unter der Leitung von Roland Horst zum dem Thema „Wunschdenken“ mit den ausdrucksstarken Vorträgen „Unsere Welt braucht den Frieden“, „Alle Menschen dieser Welt“ und „Ich glaube“ von Udo Jürgens. Dynamik ergab sich insbesondere durch den Wechsel von Gesamtchor-, Duett-, Einzelstimmen- und Solovortrag. Im zweiten Teil umschrieb der Chor mit den Liedern „Ein bunter Strauß“, „Hab Sonne im Herzen“, „Jeder Tag ein Sonnentag“ und „Wir feiern gerne Feste“ das zweite Thema „Was wir trotz allem brauchen: Fröhlichkeit“.

Nach der Pause wurde das Motto „geselliges Beisammensein“ durch Mitsingen der Gäste bei so bekannten Schlagern wie „Im Wagen vor mir“, „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“, „Über den Wolken“ „Griechischer Wein“ „Ein Stern der deinen Namen trägt“ von DJ Ötzi und „Eviva Espania“, bei dem die Sänger mit spanischen Hüten zusätzliche Stimmung machten, umgesetzt. Bei den hochmotivierten Vorträgen des Chores wurde die Melodie durch neun verschiedene Solisten verstärkt und die Zuhörer zum Mitsingen motiviert. Es war ein voller Erfolg, denn die Zuhörer waren sehr begeistert und sangen die am Beamer gezeigten Texte mit voller Brust mit, so dass Oktoberfeststimmung herrschte. Für die entscheidende Stimmung sorgten auch die Instrumentalisten Stefan Hörmann am Flügel und Dominik Angele am Cajon. Außerdem konnte Vorsitzender Gerhard Mack Christa Ganser und Martin Hörmann für 50 Jahre Singen mit der goldenen Ehrennadel des schwäbischen Chorverbands auszeichnen und Martin Hörmann zum Ehrenmitglied ernennen.