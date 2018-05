Große Begeisterung bei der Talentiade in Kirchdorf

Nach mehrjähriger Unterbrechung hat die Leichtathletikabteilung des SV Kirchdorf wieder den von den Volks- und Raiffeisenbanken geförderten regionalen Talentiade-Wettbewerb veranstaltet. Kinder aus den Grundschulen Berkheim, Dettingen, Erolzheim und Kirchdorf waren in vier verschiedenen Disziplinen mit Begeisterung bei der Sache.

Im 50-Meter-Lauf konnten sie ihre Sprintfähigkeit, über 40 Meter Hürden ihre Geschicklichkeit beim Überwinden von Hindernissen unter Beweis stellen. Ihre Wurfkraft wurde mit dem raketenförmigen Heulball, ihr Sprungvermögen beim kombinierten Hochweitsprung getestet. Aus der Summe der Platzierungen in diesen vier Wettbewerben wurden die Gesamtleistung und die Rangfolge ermittelt. Ausgesprochen knapp ging es bei den Jungen her. Mit jeweils zwölf Rangpunkten landeten Jonas Qagish und Julian Stephan, beide von der Grundschule Kirchdorf, auf dem ersten Platz, gefolgt von ihren Klassenkameraden Philipp Knoll (14) und Tobias Kiesel (15). Außerdem konnten sich Paul Simmler und Valentin Raidt (beide Grundschule Berkheim) für das Landesfinale qualifizieren, das am 7. Juli in Gomaringen stattfindet. Bei den Mädchen ging der erste Platz an Klara Sproll von der Grundschule Dettingen vor Emma Müller und Talia Gilbert, beide Grundschule Kirchdorf. Dazu dürfen Fiona Gall und Serena Bergmann (beide Grundschule Berkheim) und Melissa Bomangayen (Grundschule Dettingen) zum Finale fahren.

Neben der Einzel- gab es eine Mannschaftswertung, in die auch das Ergebnis einer aus zwei Jungen und zwei Mädchen gebildete vier Mal 50-Meter-Staffel eingerechnet wurde. Gesamtsieger wurde die Michael-von-Jung-Schule Kirchdorf. Platz zwei belegte die Grundschule Dettingen, vor der Grundschule Berkheim und der Grundschule Erolzheim. Bei der von Leichtathletik-Abteilungsleiter Wolfgang Remiger vorgenommenen Siegerehrung erhielten die Teilnehmer neben der Urkunde auch kleine Sachgeschenke.