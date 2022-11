Gibt es „Zirkus“ bei ConTakt?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach unendlich lang scheinenden drei Jahren coronabedingter Zwangspause war es nun wieder soweit. Das traditionelle Herbstkonzert des Chores ConTakt vom Sängerbund Unteropfingen stand endlich wieder auf dem Programm. Dementsprechend ausgehungert schien auch das Publikum zu sein. Denn offensichtlich mühelos gelang es an beiden Abenden – auch am etwas schwierigerem Freitag – die Kirchdorfer Festhalle mit über insgesamt 1000 Gästen aus Oberschwaben und dem angrenzenden Allgäu restlos zu füllen. Das diesjährige Motto lautete „Wir sind bunt – The Greatest Show“.

Teil eins begann etwas bedächtiger und ruhiger mit zwei deutschsprachigen Liedern – „Die Gedanken sind frei“ und „Dat du min Leevsten büst“ – inklusive einer sehr witzigen Simultanübersetzung Plattdeutsch zu Oberschwäbisch von Christina Leotard und Kathrin Binder. Danach wurde es deutlich rockiger mit Genreklassikern wie „Smells like Teen Spirit“, „Fields of Gold“, „Child in Time“ oder „What about Us“, wobei letztere den leider aktuellen Kriegsirrsinn thematisierten. Den allseits bekannten „Hennakombi“ – auf Hochdeutsch Gänsehaut – konnte einem das gefühlvolle „You Say“ verpassen. Nach neun Liedern verabschiedete sich ConTakt unter großem Applaus in die Pause.

In Teil zwei des Herbstkonzertes durfte sich das Publikum traditionell wieder auf Auszüge aus einem Musical freuen, dieses Jahr aus „The Greatest Showman“. Inhaltlich behandelt es den Werdegang des Zirkuspioniers P. T. Barnum, der mit seinem Zirkus nicht nur unterhalten will, sondern auch nach gesellschaftlicher Anerkennung sucht. Damit das Publikum der Handlung auch folgen konnte, leitete Julia Zwiesler in bekannt charmanter und eloquenter Art und Weise durch das Programm. Songs wie „This is Me“ oder „A Million Dreams“ sowie zahlreiche Soloparts, die dieses Jahr auf viele Schultern verteilt wurden, begeisterten das Publikum.

Nach etwa 2,5 Stunden verabschiedete das Publikum den Chor mit tosendem Applaus und den Rufen nach Zugabe, denen ConTakt auch gerne nachkam. Die tolle Leistung und das hohe künstlerische Niveau, das Chorleiterin Karin Schoch wieder aus ihrem Chor zauberte, wurde auch wegen herausragender Instrumentalisten – Tommi und Stefan Hörmann (Klavier), Alex Hörmann (E-Bass), Lars Liedel (Schlagzeug) und Jörg Stanger (Geige) – möglich.