Gesang und Instrumentalmusik in feiner Harmonie

Mit Liedern, Chorsätzen und instrumentaler Musik hat der Liederkranz Kirchdorf am dritten Adventssonntag die Konzertbesucher in der Dreifaltigkeitskirche auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt. Zentrales Thema der von Chorleiter Roland Horst ausgewählten Liedfolge war die „Anbetung“, als Aufforderung, sich mit den Hirten und den drei Weisen auf den Weg zur Krippe zu begeben.

Zunächst aber ließ Brigitte Mack ihre Chorkinder verkünden, der Nikolaus habe leider Schnupfen und könne nicht kommen. Sichtlich erleichtert und froh klang ein kindgemäßes Lied von Stephen Janetzko, ebenso wie das folgende „Vier Engel in der Weihnachtszeit“. „Leise rieselt der Schnee“ sang dann der Kinder- und Jugendchor. Obwohl alle Jahre wieder tausendfach gehört, erklang das seit frühen Kindertagen vertraute Lied durch die versetzt eingeschobenen Wiederholungen plötzlich wieder neu und anrührend. Die Chorios, von Anna Springer am Klavier schwungvoll begleitet, gestatteten sich danach wieder den gewohnten Abstecher zum anglikanischen Weihnachtsfest, zunächst mit dem begeistert vorgetragenen „Sing and Shout“ von David Thomas und dem die frohe Botschaft verkündenden „When A Child Is Born“ von Johnny Mathis mit Jana Weisgerber als Solistin. Mit „Spür denn Geist“ von Liedermacher Siegfried Fietz, mit Anna Springer am Klavier, Alexander Hörmann, Saxofon und den Solisten Evelyn Bast und Stefan Mack setzte der Jugendchor sodann seinen Schlusspunkt.

Der Erwachsenchor des Liederkranzes unter der Leitung von Roland Horst, am Klavier begleitet von Stefan Hörmann, eröffnete seinen umfangreichen Konzertteil mit dem feierlich vorgetragenen Chorsatz „Heil‘ge Weihnacht“, ließ den „Weihnachtsgesang“ von Adolphe Adam/Bernd Stallmann erklingen, bei dem abwechselnd die einzelnen Tonlagen die Führungsrolle übernahmen. Danach trug der Chor die „Weihnachtsglocken“ von Hermann Sonnet vor und „Frieden zur Weihnacht“ mit einem Solopart dreier Sopranstimmen.

Es folgte das Instrumentalstück „Innocence Birth“ mit Patricia Hörmann und Stefan Mack (beide Oboe) und Stefan Hörmann (Klavier). Gesang und Instrumentalmusik erklangen in feiner Harmonie beim Christrosenlied von Robert Stolz, zuerst mit dem Vorspiel der Instrumente (Stephan Stiglmayr, Violine und Stefan Hörmann, Klavier) und dann gemeinsam mit dem Chor. Mit „Auf dem Weg zum Frieden“ und dem gemeinsamen „Macht hoch die Tür“ endete das Konzert. Die Besucher bedankten sich mit lang anhaltendem Applaus.