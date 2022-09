Generalversammlung Musikkapelle Oberopfingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 24. September fand im Schützenheim Oberopfingen die Generalversammlung der Musikkapelle Oberopfingen statt. Die Musikkapelle hat, wie so viele andere Vereine auch, ein weiteres anstrengendes Corona-Jahr 2021 hinter sich. Etliche Auftritte und Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Doch in den Sommermonaten 2021 wurde die Möglichkeit einer kurzen „Verschnaufspause“ genutzt und die neue Damentracht, welche seit dem Jahr 2020 im Schrank hängt, bei einer kleinen Dorfplatzhockede endlich der Öffentlichkeit vorgestellt.

Aktuell umfasst die Kapelle 62 aktive Musiker-/innen mit einem Altersdurchschnitt von 33,8 Jahren. Erfreulich ist, dass 19 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung sind. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Martin Lohr, Julia Wonhas, Selina Wonhas und Frank Oberhauser geehrt.

Auch wenn Anfang dieses Jahres schweren Herzens das Bezirksmusikfest auf das Jahr 2023 verschoben wurde, so ist das Jahr 2022 trotzdem das Jubiläumsjahr der Musikkapelle Oberopfingen. Das 100-jährige Bestehen feierte die Kapelle mit einem kleinen Umzug durchs Dorf und am 26. November ist ein Jubiläumskonzert in der Turn- und Festhallte in Kirchdorf geplant. Nun freut sich die Kapelle und das Dorf Oberopfingen auf das Bezirksmusikfest vom 15.-18. Juni 2023 – ganz nach dem Motto „Musik gewinnt“. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mko.mk-oberopfingen.de und www.bmf-2023.de.