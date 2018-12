Gemeinde bezuschusst neue Trachten

Die Musikkapelle Oberopfingen will neue Trachten für die Frauen kaufen. Der Verein hat deshalb einen Antrag bei der Gemeinde auf Sonderförderung gestellt, mit dem sich der Gemeinderat diese Woche auseinandersetzte. Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat, die Trachten mit 65 Prozent (maximal 29 600 Euro) zu fördern.

Der Vorsitzende der Oberopfinger Musikkapelle, Reinhard Schwarz, hatte zuvor erklärt, dass die aktuellen Frauentrachten seit 18 Jahren im Einsatz seien. Der Verein kalkuliere mit 1300 Euro pro neuer Tracht, 35 Stück sollen gekauft werden. 27 aktive Frauen habe die Kapelle derzeit, 13 Mädchen seien in der Ausbildung.

Die neuen Trachten seien auch mit Blick auf ein möglicherweise bevorstehendes Großereignis wichtig. Schwarz kündigte an, dass sich die Musikkapelle Oberopfingen für die Ausrichtung des Bezirksmusikfests im Jahr 2022 bewerben will. Die Kapelle feiert in jenem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.