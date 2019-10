Gelungener Heimauftakt für SV Kirchdorf

Die Verbandsoberliga-Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf haben das erste Heimspiel der neuen Saison mit 8:4 gegen den SSV Wildpoldsried gewonnen. Zwei Spielerinnen musste der SVK dabei ersetzen: krankheitsbedingt fiel Yvonne Wetzel aus und Kerstin Oexle aus familiären Gründen.

Somit ging Kirchdorf mit Stefanie Martin, Kayra Bekir, Susen Schmerler und Sabine Wohlhöfler-Fink in die Partie. Die Punkte in den Doppeln wurden zunächst geteilt. Stefanie Martin und Sabine Wohlhöfler-Fink holten einen 0:2-Satzrückstand auf und gewannen das Spiel schließlich in der Verlängerung. Kayra Bekir und Susen Schmerler verloren hingegen sehr knapp.

In der anschließenden Einzelrunde setzte sich Stefanie Martin klar durch, Kayra Bekir musste sich hingegen Wildpoldsrieds starker Nummer eins geschlagen geben. Susen Schmerler und Sabine Wohlhöfler-Fink setzten sich jeweils klar in drei Sätzen durch. Somit stand es 4:2 für den SV Kirchdorf.

Bekir spielt stark

In der nächsten Einzelrunde musste auch Stefanie Martin der Wildpoldsrieder Nummer eins zum Sieg gratulieren. Kayra Bekir spielte stark und bezwang die Nummer zwei des SSV in fünf Sätzen. Susen Schmerler, Sabine Wohlhöfler-Fink und Stefanie Martin gewannen ihre Partien im Anschluss souverän und konnten somit den verdienten Kirchdorfer 8:4-Erfolg dingfest machen.

Die nächsten beiden Heimspiele des SV Kirchdorf finden am Samstag, 26. Oktober, statt. Ab 14 Uhr heißt dann der Gegner TV Feldkirchen und ab 18 Uhr TTC Freising-Lerchenfeld.