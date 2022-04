Führungswechsel beim Musikverein Kirchdorf an der Iller

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Führungsspitze des Musikvereins Kirchdorf an der Iller e.V. hat vor Kurzem einen geradezu historischen Führungswechsel erfahren. 1. Vorsitzender Thomas Hörmann übergab nach 18 Jahren die Führung des Vereins in die Hände seiner bisherigen 2. Vorsitzenden Sabrina Stache. In ihrer Laudatio betonte Sabrina Stache, dass der scheidende Vorsitzende große Fußstapfen hinterlassen werde, habe er doch über all die Jahre mit sehr viel Energie und Herzblut die Geschicke des Vereins gelenkt.

Aufgrund der Wahl von Sabrina Stache zur 1. Vorsitzenden wurde die bisherige Beisitzerin Monika Kramer zur 2. Vorsitzenden des Vereins gewählt. Angelika Abler verstärkt das Vorstandsgremium ab sofort als neue Beisitzerin. Auch die bisherige Kassiererin, Maria Eichler, übergab ihr Amt nach 8 Jahren an ihren Nachfolger Felix Mack. Thomas Hörmann dankte seiner scheidenden Kassiererin Maria Eichler für die langjährige vorbildliche Führung der Vereinskasse, bei der aufgrund der zahlreichen Feste und Aktivitäten des Vereins doch ganz beträchtliche Geldbeträge zu verwalten sind.