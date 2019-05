Freibad Kirchdorf hat ab Sonntag geöffnet

Das Freibad Kirchdorf startet am Sonntag, 26. Mai, um 9 Uhr in die neue Saison. Gesundheitskurse und Veranstaltungen zugunsten der Kartei der Not stehen im Vordergrund.

Des Weiteren wollen die Verantwortlichen nach eigenen Angaben im Bereich Dienstleistung (neuer Gastronomiebereich), Service (Verbesserung der Information im Internet) und Veranstaltungen bei den Gästen punkten. Das Liebherr-Parkhaus für Mitarbeiter kann auch in dieser Saison von Freibadbesuchern kostenlos benutzt werden. Das Freibad hat von Mai bis September täglich von 9 bis 20 Uhr, bei schlechtem Wetter von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet.