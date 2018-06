Flugzeuge über Kirchdorf werfen Fragen auf

Ein Kirchdorfer wundert sich, warum in der Vergangenheit Flugzeuge über den Ort geflogen sind. Deshalb fragte er in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats nach, wie denn die Einflugschneisen beim Allgäu Airport in Memmingen verlaufen. „Das war die erste Anfrage dieser Art“, erläuterte Bürgermeister Rainer Langenbacher auf SZ-Nachfrage.

Laut dem Rathauschef führen die regulären Schneisen im Westen über Aitrach und im Osten über Ungerhausen. Das Bundesluftfahrtamt ist für die Regelung des Flugverkehrs zuständig. „Wir haben deshalb kein Mitspracherecht bezüglich der Routen“, so Rainer Langenbacher. In der Vergangenheit sei es hin und wieder mal vorgekommen, dass große Verkehrsflugzeuge über die Illertalgemeinde geflogen sind. Diese seien vom Boden aus auch zu erkennen gewesen.

„Allerdings finden Start- beziehungsweise Landeanflüge nicht regelmäßig über unserer Gemeinde statt“, sagt Langenbacher. Es handle sich um Einzelfälle. Zudem müssten Mindesthöhen eingehalten werden. Nach seiner Kenntnis müssten diese bei rund 800 Metern über der Illertalgemeinde liegen.