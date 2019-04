Fischerfest des ASV Kirchdorf am Realsee

Der Angelsportverein Kirchdorf lädt am 1. Mai zum Fischerfest am Realsee ein. In diesem Jahr feiert der ASV Kirchdorf bereits zum 29. Mal am Vereinsgewässer in Oberopfingen. Damit das Fest bei jedem Wetter stattfinden kann, wird ein Bierzelt mit Heizlüftern aufgestellt. „Leider war dies aufgrund der bescheidenen Wetterlage bei den vergangenen drei Fischerfesten nötig“, so der Vereinsvorsitzende Stefan Hemmerle. „Für uns kam aber eine terminliche Verlegung nie in Betracht. Zum einen hatten sich viele Vereinsmitglieder für den Zeltaufbau und die anderen Vorbereitungen Urlaub genommen, zum anderen haben sich unsere Besucher den Termin fest im Kalender eingetragen. Hauptsächlich wegen der nach einem geheimen Vereinsrezept frisch geräucherten Forellen“, so Hemmerle lächelnd. Diese gibt es ab circa 11.30 Uhr, in der Regel sind sie nach 14 Uhr ausverkauft. Der Realsee liegt direkt am Iller-Radwanderweg zwischen Oberopfingen und Egelsee.