Feuerwehr holt Verletzte aus Auto

Eine 48-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Kirchdorf schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Die Frau aus einem Nachbarlandkreis hatte gegen 11.30 Uhr auf einem geschotterten Gemeindeverbindungsweg ihren Dacia stark beschleunigt und daraufhin die Kontrolle über den Wagen verloren. In der Folge kam sie nach rechts in einen Acker ab. Im weichen Erdreich versank ein Vorderreifen so stark, dass sich der Dacia überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Die Feuerwehren aus Kirchdorf und Erolzheim holten die Verletzte aus dem Auto. Da die Polizei feststellte, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand, wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Zur Behandlung ihrer schweren Verletzungen wurde die 48-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Am Auto der Frau entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von circa 3500 Euro. Das Verkehrskommissariat Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.