Fastengruppe trifft sich zum „Klimafasten“

Die evangelische Kirchengemeinde Kirchdorf nimmt am „Klimafasten“ teil und lädt Interessierte zum Mitmachen ein. Die Kirchengemeinde bietet dazu eine Fastengruppe an. Diese trifft sich in den kommenden Wochen jeweils um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Kirchdorf. Jedes Treffen steht unter einem anderen Motto. Das erste Treffen ist am Mittwoch, 4. März. Es steht unter dem Motto „Zeit für meinen ökologischen Fußabdruck“. Das zweite Treffen ist für Mittwoch, 18. März, geplant. Das Motto heißt dann „Zeit für Lebensmittelretten“. Das dritte Treffen findet am Mittwoch, 1. April, statt. Dabei geht es um „Zeit für Veränderungen“.