Farbenfroher Fasnetsausklang

Zum Abschluss der Fasnet hat der Fasnetverein Stoibeißer am Dienstag zum Umzug nach Kirchdorf eingeladen. 60 Gruppen zogen gut eineinhalb Stunden durch die Straßen der Illertalgemeinde. Die äußeren Bedingungen waren bei strahlendem Sonnenschein deutlich besser als im vergangenen Jahr. Der Kirchdorfer Zunftmeister Jochen Rieger sprach gar von „Kaiserwetter“.

„Flag na an da Roi, beiß nei en da Stoi“: Dem Kirchdorfer Narrensamen war es auch dieses Mal vorbehalten, das bunte Treiben lautstark zu eröffnen, gefolgt von der Kindergarde des SVK. Und auch wenn der ein oder andere Hästräger am letzten Fasnetstag naturgemäß etwas müde ist, ließen es sich die meisten Gruppen nicht nehmen, den Zuschauern Akrobatisches zu zeigen. Was sie tänzerisch drauf haben, bewiesen die Deifelslochmärra aus Laupertshausen. Sie schwangen zu „Mambo Nr. 5“ ihre Hüften und holten sich den verdienten Beifall ab.

Auch zahlreiche Narren aus der bayerischen Nachbarschaft konnte Jochen Rieger am Sprecherwagen wieder begrüßen. Darunter nicht nur das amtierende Memminger Prinzenpaar sondern auch den Illertaler Faschingshaufen, der mit seinem Mottmowagen dieses Jahr im Jagdfieber ist – Dackel an der Leine inklusive. Der aus den Boxen dröhnende Fasnetshit „Helikopter 117“ animierte die nachfolgende Narrenzunft Hergesweib Hofs sogleich zu einem flotten Tanz. Musikalisch ging es auch beim Faschingswagen Hittistetten (80er-Jahre Rock) zu. Weniger zum Tanzen zu Mute war hingegen wohl den Mädchen, die von den Krettamachr aus Dettingen oder den Schedder-Häxa aus Altenstadt ins Konfetti-Korb-Karussell gebeten und ordentlich durchgewirbelt wurden.

Für die musikalische Abwechslung waren Musikvereine, Spielmannszüge und die ein oder andere Guggamusik dabei. Nach eineinhalb Stunden war das närrische Treiben zu Ende. Und wer noch nicht genug hatte, konnte sich beim anschließenden Kehraus austoben.