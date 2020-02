Bei den Kreismeisterschaften der Schüler und Elite und den Bezirksmeisterschaften der Junioren in Friedrichshafen sind für die Kunstradsportler des SV Kirchdorf trotz durchweg mäßiger Leistungen vier Kreismeister-, zwei Vizemeister- und ein Bezirksmeistertitel herausgesprungen. Im heiß umkämpften Einer-Juniorinnenfeld erreichte Lisa Weber den vierten Platz.

Sieben von acht SVK-Sportlern hatten mindestens einen Sturz in Friedrichshafen zu verzeichnen, einige mehrere Bodenberührungen. Trotzdem fielen die Ergebnisse insgesamt passabel aus. Den Anfang machten bei den U13-Schülern Adrian Bast und Maximilian Keller. Bast fuhr konzentriert, stürzte aber beim Übergang vom Reitsitzsteiger in den Steuerrohrsteiger und bekam deshalb die letzte Übung nicht mehr in die vorgegebene Zeit. Mit 87,75 Punkten blieb er knapp unter seiner Bestleistung, wurde aber Kreismeister und löste das Ticket für die Landesmeisterschaften. Keller fuhr im Anschluss anfangs ebenfalls sehr fokussiert, dann kosteten ihn aber mehrere Bodenberührungen viel Zeit und Punkte. 84,23 Zähler bedeuteten am Ende eine neue persönliche Bestleistung, den zweiten Platz und die Qualifikation für die Landesmeisterschaft.

Auch Linus Weber hatte bei den U15-Schülern mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Mehrere Stürze brachten den sonst so sicher fahrenden SVK-Sportler aus dem Konzept – 99,92 Zähler schlugen letztlich zu Buche. Trotzdem sicherte er sich souverän den Kreismeistertitel und die Qualifikation für die Landesmeisterschaft.

Nach nur kurzer Erholungspause gingen Keller/Bast beim Zweier-Schüler (U13) noch mal aufs Rad. Durch Verzögerungen wegen technischer Probleme war die Konzentration wohl doch etwas gestört, so dass beide gleich zu Beginn vom Rad mussten, zwei weitere Stürze folgten. Danach fingen sich beide aber wieder und blieben in der Folge fast fehlerfrei. 55,89 Punkte bedeuteten eine persönliche Bestleistung, den Kreismeistertitel und Qualifikation für die Landesmeisterschaft.

Genau anders herum lief es für Jana Wager und Pia Schlichting im Zweier-Wettbewerb der U15-Schülerinnen. Sie bewältigten ihr Programm und alle Schwierigkeiten auf zwei Rädern problemlos, stürzten dann aber beim gemeinsamen Kürteil auf einem Rad. Mit 27,38 Punkten holten sich beide zwar den Kreismeistertitel, verpassten aber die Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaften.

Bei den Zweier-Juniorinnen kamen Daniela Igel und Theresa Schlichting ebenso nicht fehlerfrei durch. Ein Sturz beim Übergang vom Steuerrohrsteiger zum Lenkersitzsteiger hatte zur Folge, dass zwei Übungen am Schluss nicht mehr gewertet werden konnten. Daher blieb das SVK-Doppel mit 43,74 Punkten unter seiner Bestleistung, beide holten sich trotzdem den Bezirksmeistertitel.

Den Nachmittag läutete Jonathan Keller bei den U11-Schülern ein. Er erreichte – als einziger SVK-Sportler sturzfrei – mit 25,38 Punkten eine neue persönliche Bestleistung und Platz zwei.

Im stark besetzten Einer-Wettbewerb der Juniorinnen reihte sich dann auch Lisa Weber in die SVK-Gemeinschaft ein. Sie blieb mit mehreren Stürzen deutlich unter ihrer Bestleistung, erkämpfte sich aber mit 119,56 Punkten den vierten Platz. Die Qualifikation für die Landesmeisterschaft hatte sie bereits sicher. Bezirksmeisterin wurde Lokalmatadorin Ceyda Altug vor Hannah Reichle aus Bad Schussenried.