Erfahrung nicht brachliegen lassen

Herbert Glutsch ist die Altersgrenze von 65 Jahren bei den Feuerwehren im Landkreis ein Dorn im Auge. Bei der Jahreshauptversammlung 2020 und 2021 der Altersabteilungen des Kreisfeuerwehrverbandes in Kirchdorf merkte er an, dass es 30.000 Kameraden in Seniorenabteilungen in Baden-Württemberg gebe und viele davon noch fit seien. Der Verbandsvorsitzende verwies auf andere Bundesländer. Dort habe man bereits 67 Jahre als Grenze eingeführt. Sein Fazit: „Es ist schade, wenn man so viel Erfahrung brachliegen lässt.“ Als Vorschlag brachte er jedoch die Möglichkeit ins Spiel, bei einem freiwilligen Arbeitseinsatz in Titisee mitzumachen.

Glutschs Anmerkung war allerdings der einzige „Aufreger“ auf einer JHV, bei der alle Teilnehmenden froh waren, dass sie nach drei Jahren Pause endlich wieder stattfinden konnte. Zu Beginn begrüßte Kreisobmann Anton Miller erstmalig wieder die Obmänner und Ihre Stellvertreter, sowie die Ehrenmitglieder, Ausschussmitglieder, den Ehrenvorsitzenden Klaus Merz und den Verbandsvorsitzenden Herbert Glutsch. Die weiteren Gäste waren Reinhold Huber als Stellvertreter für Bürgermeister Rainer Langenbacher und MdB Josef Rief von der CDU.

Anschließend gab es den Rückblick, der dieses Mal sehr kurz ausfiel. Die letzte Hauptversammlung sei im Februar 2019 in Walpertshofen gewesen. Auch der letzte Ausflug war 2019 und führte nach Sindelfingen zur Werksbesichtigung bei Daimler-Benz. Für die Jahre 2020 und 2021 gab es nichts zu berichten, da alles wegen Corona abgesagt wurde. Allerdings seien in dieser Zeit zwei Altersabteilungen neu in Baltringen und Schöneburg gegründet worden.

Nachdem Miller die Kassenberichte für 2020 und 2021 verlesen hatte und Reinhold Huber die gastgebende Gemeinde Kirchdorf kurz vorstellte, wurde Wilhelm Ebinger vom Vorsitzenden Herbert Glutsch für 50 Jahre Feuerwehrdienst geehrt und Frank Thymian konnte sich als neuer Kreisjugendleiter kurz vorstellen. Danach wurde der diesjährige Ausflug beschlossen, auf dem es zum tiefen Stollen nach Wasseralfingen und zum Magirus-Feuerwehrmuseum in Neu-Ulm gehen soll. Voraussichtlicher Termin ist der 15. September.