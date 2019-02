Entspannt durch die ersten Lebensjahre

Im März beginnen in Kirchdorf zwei Kursangebote für Eltern mit ihren Babys und Kleinkindern bis drei Jahre. Beim Frühstück starten Elternteil und Kind gemeinsam mit der Referentin. Die Inhalte des Kurses drehen sich laut Ankündigung um alle möglichen Aspekte im Alltag mit einem Baby oder Kleinkind.

Themen sind unter anderem die kindgerechte Tagesstruktur, Rituale, Ernährung, Bewegung, Sprache und Spielen. „Baby an Bord“ findet an sieben Terminen im Evangelischen Gemeindezentrum, Erlenweg 13 in Kirchdorf, statt.

Der erste Kurs findet für Eltern mit ihren Babys von null bis zwölf Monaten ab Donnerstag, 21. März, von 10.15 bis 11.45 Uhr statt. Weitere Termine sind am 4. April, 2. Mai, 16. Mai, 27. Juni, 11. Juli, 25. Juli, jeweils von 10.15 bis 11.45 Uhr. Der zweite Kurs findet für Eltern mit ihren Kleinkindern zwischen zwölf und 36 Monaten ab Donnerstag, 21. März, von 8.45 bis 10.15 Uhr statt. Weitere Termine sind am 4. April, 2. Mai, 16. Mai, 27. Juni, 11. Juli, 25. Juli, jeweils von 8.45 bis 10.15 Uhr. Die Kurskosten werden für die Teilnehmer vom Landesprogramm Stärke übernommen. Für das Frühstück fällt ein Kostenbeitrag von zwei Euro pro Familie an.