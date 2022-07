Emma Müller gewinnt Bronze im Siebenkampf

Die14-jährige Emma Müller vom SV Kirchdorf hat am vergangenen Wochenende den bislang größten Erfolg in ihrer noch jungen Karriere erzielt. Im Dagersheimer Waldstadion sicherte sie sich bei den Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in einem starken Siebenkampf mit fünf persönlichen Bestleistungen die Bronzemedaille hinter Nathalie Werner (ASV Aichwald) und Hedi Schmidt (SSV Ulm 1846).

Bereits am ersten Tag hatte Emma das von Trainerin Uta Remiger gesteckte Ziel, sich in den württembergischen Top Ten zu etablieren, mehr als erreicht. Mit drei persönlichen Bestleistungen über 100 Meter (14,10 sec), im Weitsprung (4,68 m) und im Kugelstoß (10,51 m), dazu 1,52 Meter im Hochsprung, belegte sie mit 1994 Punkten den fünften Platz im Vierkampf und verließ am Spätnachmittag in aussichtsreicher Position für den Siebenkampf das Stadion.

Der zweite Wettkampftag begann erneut mit einer persönlichen Bestleistung: 13,19 Sekunden über die 80 Meter Hürden. Der folgende Speerwurf geriet zur Zitterpartie. Obwohl Emma den Speer dieses Jahr schon auf knapp 31,5 Meter geschleudert hatte, wollte ihr zunächst kein guter Wurf gelingen. Nach zwei ungültigen Versuchen zeigte sie aber Nervenstärke und erzielte mit 25,85 Meter zwar keinen sehr guten, aber doch ausreichend weiten Wurf, um nicht zu viel an Boden zu verlieren. Platz sechs war die Ausgangsposition für den abschließenden 800-Meter-Lauf. Als beste Läuferin des Feldes übernahm sie von Beginn an beherzt die Führung und gab diese auch trotz zwischenzeitlichem Angriff von Hedi Schmidt nicht mehr ab. Mit einer tollen Zeit von 2:31,64 Sekunden kam sie als erste ins Ziel und schob sich dadurch um drei Plätze nach vorne auf den Bronzerang, nur 15 Punkte hinter der Zweitplatzierten.

Mit 3475 Punkten steigerte sie dabei ihre bisherige Bestleistung um 140 Punkte. Das größte Geschenk erwartete sie aber nach der Siegerehrung: Die Einladung zum U16-Schülercamp an der badischen Landessportschule in Steinbach, veranstaltet vom Baden-Württembergischen Leichtathletikverband.